بدء الاختبارات التحريرية لمناهزات اللغة العربية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت اللجان المنظمة ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة خلال اجتماعهم الذي عقدوه بمقر إقامتهم في مدينة الشارقة، البرنامج التفصيلي لأعمال تنظيم مناهزات اللغة العربية الثاني 2017م، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تحت شعار "بالعربية نبدع".

ترأس الاجتماع الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وجرى عرض تقرير الدورة الأولى للأولمبياد 2016م، ومناقشة مهام اللجنة العليا واللجان التنظيمية.

كما ناقش الاجتماع توزيع البرنامج التفصيلي واستعراضه، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا برئاسة مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وأعضاء اللجنة العلمية ورؤساء الوفود المشاركة ومشرفي المركز التربوي للغة العربية.

وفي هذا الإطار وعقب عقد الاجتماع تم إجراء الاختبار التحريري للمناهزات (الأولمبياد) ظهر أمس الثلاثاء بحضور كل الوفود المشاركة من البنين والبنات، والذين يمثلون المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبدى الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ترحيبه بالوفود الخليجية في دورته الثانية لمناهزات اللغة العربية للعام، وأكد خلال لقائه بهم أهمية بث روح المنافسة لدى الطلبة المشاركين وتحفيزهم.

ووجه الحمادي اللجان المشرفة والمنظمة إلى توفير سبل العناية والدعم والرعاية لجميع المشاركين بالمسابقة، ولفت نظر الحضور بأهمية الحفاظ والعمل على تحقيق أهداف المناهزات والتي تتمثل في الإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في مادة اللغة العربية وتفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها.