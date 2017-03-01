  • الأربعاء 02 جمادى الآخرة 1438هـ - 01 مارس 2017م
  12:43    حادث حريق سيارة على شارع السعادة المتجه نحو دبي مول ومنطقة داون تاون والدفاع المدني في دبي يسيطر على الحريق        12:46    انفجار قوي يهز أرجاء العاصمة الأفغانية         01:20     وقوع انفجار ثان في كابول        01:21     متحدث رسمي: طالبان تقول إنها هاجمت 3 أهداف في كابول وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح         01:26     إسرائيل تهدم مبنى سكنيا فلسطينيا في القدس         01:30     طالبان تقول إنها هاجمت أهدافا في العاصمة الأفغانية كابول         01:38    هجومان ضد الشرطة والاستخبارات في كابول     

اكتشاف أجرام صخرية تدور حول شمسين
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

باريس (أ ف ب)

صورت سلسلة «ستار وورز» «حرب النجوم» كوكبا خياليا يدور حول شمسين، لكن دراسة حديثة نشرت في مجلة «نيتشر استرونومي» أظهرت أن كوكبا كهذا قد يكون موجودا بالفعل، بعد نظام شمسي يبعد عنا ألف سنة ضوئية.

واكتشف العلماء المشاركون في إعداد هذه الدراسة أجراماً صخرية تدور حول شمسين، أحدهما من نوع يطلق عليه العلماء اسم «القزم الابيض» والثاني «القزم البني» وهي أنواع صغيرة من الشموس.

ويقع هذا النظام الشمسي على بعد ألف سنة ضوئية من الأرض، علما أن السنة الضوئية وحدة قياس المسافة وليس الوقت وتساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر.

وظاهرة المجموعات الشمسية ذات الشمسين ليست نادرة في الكون، لكن المكتشفة حتى الآن تتشكل من شمسين تدور حولهما كواكب غازية، أما المجموعة الجديدة ففيها أجرام صخرية، على هذه الأجرام الصخرية تشرق الشمسان معا وتغربان معا.

وقال ستيفن بارسونز أحد معدي الدراسة «نحن نعلم بوجود ملايين الأنظمة ذات الشمسين، لكنها المرة الأولى التي نجد في نظام كهذا اجراماً صخرية». وحين تجتمع هذه الأجرام الصخرية في حزام كبير، يكون ذلك مؤشرا على تشكل كواكب.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا