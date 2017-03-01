اكتشاف أجرام صخرية تدور حول شمسين

باريس (أ ف ب)

صورت سلسلة «ستار وورز» «حرب النجوم» كوكبا خياليا يدور حول شمسين، لكن دراسة حديثة نشرت في مجلة «نيتشر استرونومي» أظهرت أن كوكبا كهذا قد يكون موجودا بالفعل، بعد نظام شمسي يبعد عنا ألف سنة ضوئية.

واكتشف العلماء المشاركون في إعداد هذه الدراسة أجراماً صخرية تدور حول شمسين، أحدهما من نوع يطلق عليه العلماء اسم «القزم الابيض» والثاني «القزم البني» وهي أنواع صغيرة من الشموس.

ويقع هذا النظام الشمسي على بعد ألف سنة ضوئية من الأرض، علما أن السنة الضوئية وحدة قياس المسافة وليس الوقت وتساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر.

وظاهرة المجموعات الشمسية ذات الشمسين ليست نادرة في الكون، لكن المكتشفة حتى الآن تتشكل من شمسين تدور حولهما كواكب غازية، أما المجموعة الجديدة ففيها أجرام صخرية، على هذه الأجرام الصخرية تشرق الشمسان معا وتغربان معا.

وقال ستيفن بارسونز أحد معدي الدراسة «نحن نعلم بوجود ملايين الأنظمة ذات الشمسين، لكنها المرة الأولى التي نجد في نظام كهذا اجراماً صخرية». وحين تجتمع هذه الأجرام الصخرية في حزام كبير، يكون ذلك مؤشرا على تشكل كواكب.