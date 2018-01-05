تكنولوجيا الجيل الخامس تصل أميركا العام الحالي

واشنطن (د ب أ)

توقعت شركة الاتصالات الأميركية العملاقة «إيه.تي.أند تي» أمس الأول، أن تصبح أول شركة اتصالات في الولايات المتحدة تتيح خدمة اتصالات الجيل الخامس في نحو 10 مدن أميركية بنهاية 2018، وبدء تقديم التكنولوجيا الجديدة للشركات من مختلف الأحجام وفي جميع القطاعات.

وأشارت شركة «إيه.تي أند تي» إلى أن منظمة «ثري جي.بي.بي» المسؤولة عن وضع المعايير الدولية لاتصالات الهاتف المحمول، انتهت من وضع العناصر الرئيسة للمعايير الدولية للجيل الخامس المعروفة باسم «فايف جي نيو راديو»، أو «إن.آر» في ديسمبر الماضي.