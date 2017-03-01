توقيع اتفاقية شراء الطاقة للمحطة الشمسية في سويحان

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي «أدويا» وشركة أبوظبي للماء والكهرباء، أمس، اتفاقية شراكة واتفاقية لشراء الطاقة لمشروع مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية بمنطقة سويحان في أبوظبي مع ائتلاف شركة «ماروبيني» (اليابان)، وشركة «جينكو سولار» (الصين)، وفقاً لنظام المنتج المستقل.
ومن المقرر الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في نهاية أبريل 2017، وبدء التشغيل التجاري للمحطة قبل صيف 2019. وبموجب اتفاقية شراء الطاقة ستقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بشراء صافي الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع لمدة 25 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري المشروع المقرر أن يكون في أبريل 2019.
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ويتضمن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة طاقة متجددة نظيفة جديدة بسعة إنتاج 1.177 (DC) ميجاواط من الكهرباء، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة.
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وأضاف: تم تحديد نسبة توطين تبلغ 60% في قطاع الطاقة الشمسية بحلول 2029. وأكد رئيس مجلس إدارة «أدويا» أن الإعلان عن هذا المشروع في هذه الفترة بالذات يبرهن على متانة اقتصاد حكومة أبوظبي، والشفافية العالية التي تعتمدها في تنفيذ مشاريعها، وأثر ذلك في زيادة ثقة المستثمرين على الصعيدين: المحلي والعالمي بجدوى الاستثمار في الفرص التي تتيحها الدولة أمامهم. مشيرا إلى أن القدرة التنافسية التي شهدها تمويل هذا المشروع أظهرت أهميته البالغة من حيث استقطاب كبرى المؤسسات المالية المحلية والعالمية.
من جانبه، أوضح المهندس عادل السعيدي، مدير دائرة الخصخصة في «أدويا» أن هذا الحدث تتويج لعملية تنافسية تم الإعلان عنها في السوق العالمي بتاريخ 25 أبريل 2016، تقدمت له 6 ائتلافات عالمية لتنفيذ المشروع في 19 سبتمبر 2016. وكان العرض الأكثر تنافسية الذي تقدم به ائتلاف «ماروبيني» و«جينكو سولار»، بواقع 8.888 فلس/&rlm&rlm&rlm&rlm كيلوواط ساعة، ما يعادل 2.42 سنت أميركي/&rlm&rlm&rlm&rlm كيلوواط ساعة.
وأضاف الأحبابي أن هيكل التعرفة المبتكرة «WLEC» حفز المشروع لزيادة إنتاج الكهرباء في أشهر الصيف، ما يشكل دافعاً لمقدمي العروض لتصميم المشروع لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الطاقة في وقت الذروة للطلب على الكهرباء في أبوظبي، وبالتالي يسهم في تمكين شركة «أبوظبي للتوزيع» من الاستفادة القصوى من وفورات الوقود.