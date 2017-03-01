طيران السلام: رحلتان يومياً من مسقط إلى دبي

دبي (الاتحاد)

يدشن طيران السلام العماني رحلتين يوميتين من مطار مسقط إلى مطار دبي بدءا من 26 مارس، وكانت الرحلتان تهبطان في مطار آل مكتوم الدولي. وحققت الناقلة الجوية هذه الخطوة بعد وصول طائرته الثانية من طراز إيرباص «A320»، التي أطلق عليها اسم «فتح الخير»، ما يتيح لها أيضا طرح رحلة جوية ثالثة إلى صلالة.

وقال المهندس خالد بن هلال اليحمدي، رئيس مجلس إدارة طيران السلام: «لقد شهدنا بداية عام جديد حافل بالنجاح بإطلاق رحلاتنا إلى صلالة ودبيّ». وأضاف أنه «بالنسبة إلى أننا شركة طيرانٍ جديدة، تظهر أرقامنا نتائج مبشّرة على كل المستويات. كما أنّنا حظينا بأصداءٍ إيجابيّة قويّة من ضيوفنا، ما يؤكد قدرتنا على إعادة تعريف تجربة السفر دون التنازل عن أعلى معايير الراحة والسلامة والجودة».

من جانبه، قال فرانسوا بوتليـيـه، الرئيس التنفيذيّ لطيران السلام «طرح رحلتين يوميتين إلى دبي سيمنح ضيوفنا مزيداً من الخيارات ضمن حدود ميزانيّاتهم الماليّة»، مضيفا «نحن نهدف أيضا إلى توسيع شبكتنا الدوليّة، وسنعلن عن وجهاتٍ جديدة من وإلى كلّ من باكستان والسعودية خلال الأسابيع المقبلة، تزامناً مع وصول طائراتنا الجديدة».