«زعتر وزيت» تعيد افتتاح فرع «أبوظبي مول»

أعلنت «كرافيا»، الشركة المالكة لكل من «سينابون» و«سياتل بيست كوفي» و«زعتر وزيت» و«فايف غايز»، عن إطلاق فرع «زعتر وزيت»، بعد أن تم تجديده حديثاً في «أبوظبي مول».

وقال محمود حرب، مدير العمليات في كرافيا: «نسعى باستمرار إلى تعزيز تجربة تناول الطعام في «زعتر وزيت» لزبائننا الكرام، ويسرنا الكشف عن المظهر الجديد الذي يتناغم مع قائمة مأكولاتنا الطازجة والمغذية، لقد أصبح اسم«زعتر وزيت» يحظى بشهرة واسعة، ونعرب عن فخرنا بالنجاح الذي تحققه هذه السلسلة، حتى نتمكن من تلبية الطلب المتزايد، سنقوم بالتوسع في دولة الإمارات، حيث نعتزم افتتاح خمسة فروع جديدة من الآن حتى العام 2018، ونتطلع إلى بلوغ هذه المرحلة، والترحيب بزبائننا مجدداً، والاستمتاع بتجربة«زعتر وزيت» الجديدة في أبوظبي مول.

وكانت سلسلة مطاعم«زعتر وزيت»قد سجلت نمواً، وحظيت بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا القطاع، بما في ذلك«أفضل مطعم شرق أوسطي»من جوائز«بي بي سي جود فود»و«محل التجزئة الأكثر تقديراً للعام – عن فئة خدمة الطعام» من جوائز«ريتايل مي».