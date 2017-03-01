«سند» تحصل على تمويل بـ 73 مليون دولار من «إس إم بي سي»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة سند لحلول الطيران «سند»، صفقة تمويل جديد مع مؤسسة «سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن» (إس إم بي سي) المصرفية اليابانية بـ73 مليون دولار، وهي الأولى بين الجانبين، لترفع القيمة الإجمالية لتمويلات «سند» إلى 790 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستخدم «سند» هذا الائتمان في تمويل أحدث صفقاتها لتوريد قطع غيار محركات الطائرات لشركة «الاتحاد للطيران» على المدى البعيد، بحسب بيان أمس. وقال تروي لامبيث، الرئيس التنفيذي لشركة «سند»: «تحظى «إس إم بي سي» بمكانة متميزة كمؤسسة تمويل رائدة في مجال صناعة الطيران، ونحن سعداء بالتعاون معها في هذه الصفقة التي تفتح أمامنا آفاقاً جديدة لمصادر التمويل، فضلاً عن أنها تمثل وسيلة مهمة لتعزيز النمو المتواصل لأعمالنا في مجال تمويل قطع الغيار ومحركات الطائرات. ونتوقع توافر المزيد من الفرص التي من شأنها أن توسع نطاق التعاون فيما بيننا بينما نمضي قُدُماً في توطيد مكانة الشركة بما يلبي احتياجات نمو السوق».

من جانبه، قال شينيشيرو واتانابي، المدير العام لقسم التمويل البحري والطيران العالمي في مؤسسة «إس إم بي سي»: «يسعدنا أن نستهل شراكتنا مع شركة سند من خلال صفقة التمويل المميزة مع سند، ونحن على ثقة بأن محفظة الخدمات التي توفرها الشركة وخبرتها في هذه الصناعة، سوف تسهمان في استقطاب مثل هذا النوع من التمويلات من السوق».