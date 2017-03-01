40 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وهونج كونج بزيادة 5.3 %

حسام عبد النبي (دبي)

حلت الإمارات في المرتبة 17 عالمياً بين الدول المصدرة إلى هونج كونج بقيمة إجمالية 3.78 مليار دولار، وفي المرتبة 11 عالمياً من بين أسواق الدول المستوردة من هونج كونج بقيمة إجمالية بلغت 6.81 مليار دولار، حسب عبد العزيز ناصر، نائب مدير مجلس تنمية تجارة هونج كونج لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أن الإمارات تأتي في المركز الـ 14 كشريك تجاري لهونج كونج، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 10.6 مليار دولار (38.9 مليار درهم) في عام 2016، بزيادة قدرها 5.3% عن عام 2015.

وخلال المؤتمر أعلن «مجلس تنمية تجارة هونج كونج»، والذي يتخذ من دبي مقراً له، عن تنظيم ثمانية معارض دولية متخصصة في هونج كونج خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، وهي معارض متخصصة في الإضاءة، والإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأدوات المنزلية، الأقمشة والأثاث المنزلي، والهدايا، والطباعة والتغليف، والمعدات الطبية.

وقال عبد العزيز ناصر: «إن «مجلس تنمية تجارة هونج كون» ينظم سنوياً أكثر من 30 معرضاً تجارياً بهدف استقطاب مشترين وموردين من الإمارات وهونج كونج لتطوير أعمالهم التجارية».

وأوضح أن المعارض التجارية الثلاثين التي نظمها المجلس على مدار العام الماضي استقطبت نحو 36 ألف عارض وأكثر من 711 ألف زائر تجاري من أنحاء العالم، منهم 280 عارضاً و12 ألف مشترٍ من الشرق الأوسط، معتبراً أن تلك المشاركة تعد مؤشراً على أن الشركات في الشرق الأوسط حريصة على الاستفادة من الفرص التجارية التي توفرها منصة معارض مجلس تنمية تجارة هونج كونج.

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن وجود منافسة بين الإمارات وهونج كونج على تصدر مكانة متقدمة في العالم بين الدول الأكثر تنظيماً للمعارض التي تلقى اهتماماً ومشاركات دولياً، نفي ناصر، وجود تنافس بين البلدين، مشدداً على أن المعارض الدولية الناجحة في الإمارات تساعد الشركات العالمية، ومن بينها الشركات من هونج كونج، على الدخول إلى أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط، في حين أن المعارض الدولية في هونج كونج تشجع الشركات الإماراتية والخليجية على العمل ودخول أسواق جديدة من أهمها سوق الصين التي يبلغ تعدادها 1.6 مليار نسمة.