2.1 مليار درهم أرباح «العالمية للألمنيوم» العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنسبة 10% خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة مع عام 2015، فيما بلغت الأرباح قبل خصم قيمة الفوائد والضرائب والاستهلاك حوالي 5 مليارات درهم، وهي قيمة مشابهة لعام 2015. وسجلت الشركة رقماً قياسياً في إنتاج الألمنيوم خلال عام 2016 بإنتاجها 2.5 مليون طن متري من الألمنيوم، بزيادة عن كمية الإنتاج خلال عام 2015، والتي بلغت 2.4 مليون طن.

وبلغت مبيعات الشركة من المنتجات ذات القيمة المضافة وذات السعر الأعلى في عام 2016 نحو 82% من منتجات الألمنيوم، بزيادة عن النسبة المسجلة في عام 2015، والتي بلغت 77%. وسجلت الشركة في 2016 إجمالي مبيعات بلغ 17.1 مليار درهم، حيث انخفضت بنسبة 9% عن العام الماضي التي وصلت المبيعات فيه إلى 18.7 مليار درهم، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار الألمنيوم عالمياً.

وساهم التركيز القوي والمستمر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية في تحقيق هذه النتائج المالية القوية. وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «ساهم العمل الجاد الذي بذله الموظفون في تقديم أداء مالي قوي في عام 2016، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة في السوق العالمي للألمنيوم، تأتي هذه النتائج، نظراً لتركيزنا على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر للتقنيات التي نستخدمها، إضافة إلى الاستجابة لاحتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم»، وأضاف بن كلبان: «أنا سعيد بهذا التقدم الذي أحرزناه في عام 2016، مما يعزز من مكانة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في هذا القطاع، كما أنه يساهم في زيادة التنويع الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة». تمتلك وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر للألمنيوم في منطقة جبل علي بدبي والطويلة في أبوظبي، ويساهم إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جعل دولة الإمارات رابع أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم. وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال عام 2016 تقدماً كبيراً في سعيها الاستراتيجي للتوسع في مجال الصناعات الإمدادية والأولية في صناعة الألمنيوم، وعلى الصعيد العالمي إيجاد مصادر جديدة للدخل، وتأمين الإمدادات الاستراتيجية لصناعة الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي شهر يونيو، وافق مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على بناء منجم للبوكسايت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن سنوياً، مع إمكانية التوسع في المستقبل، إلى جانب محطة للتصدير البحري في كامسار على ساحل جمهورية غينيا في أول توسع للشركة في مجال التعدين، وستتم إدارة هذه المشاريع من خلال شركتها التابعة مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن. كما تم تسجيل تقدم كبير في بناء المرحلة الأولى من مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة خلال عام 2016، حيث تهدف هذه المصفاة إلى تصفية 2 مليون طن سنوياً من الألومينا المستعمل في صناعة الألمنيوم المصهور، مع إمكانية التوسع على موقعها المجاور لمصهر الطويلة. تمد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 300 شركة في أكثر من 60 دولة حول العالم بالألمنيوم، وباعت محلياً 262 ألف طن من الألمنيوم لعملائها في الإمارات خلال عام 2016، بزيادة 16% عن مبيعاتها في 2015، والتي بلغت 225 ألف طن.