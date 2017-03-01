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عموميتا «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» تقران توزيع 6.86 مليار درهم أرباحاً نقدية

طحنون بن زايد: الاندماج ينتج كياناً مصرفياً بقوة مالية وخبرة عالمية
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

يوزع بنكا أبوظبي الوطني، والخليج الأول أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 6.86 مليار درهم، عن نتائج أعمالهما لعام 2016، بواقع 100 فلس لكل سهم لمساهمي بنك الخليج الأول بقيمة 4.5 مليار درهم، و45 فلساً لكل سهم لمساهمي بنك أبوظبي الوطني بقيمة 2.36 مليار درهم، بحسب قرارات الجمعيتين العموميتين للبنكين في اجتماعهما المتزامن، كل على حدة، أمس بأبوظبي.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول في كلمة لسموه جاءت في مقدمة التقرير السنوي للبنك، إن البنك حقق خلال عام 2016 نمواً في الإيرادات وصافي الأرباح، ما يعكس الأداء القوي والنجاح المتواصل للبنك على مدى 17 عاماً.

وأضاف: شهد عام 2016 إعلاناً عن الاندماج المرتقب بين بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني الذي يبشر بإنجازات بارزة ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وقال: سيتيح لنا هذا الاندماج التاريخي إنشاء كيان مصرفي بقوة مالية وخبرة وامتداد عالميين لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات، مع تعزيز قدرتنا على الحفاظ على مرونتنا، في ظل الأوضاع التشغيلية والتنظيمية المتغيرة.

وأكد أن دولة الإمارات استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة، من خلال تركيزها على التنوع الاقتصادي وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، ومن خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي ساعد في صمود الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني. وقال: إن عام 2016 كان بمثابة تحد كبير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعلى الرغم من ذلك، استطاع بنك الخليج الأول مواصلة التعامل مع الظروف التشغيلية المتغيرة بمرونة، وفي ذات السياق، استمر انخفاض سعر النفط بإلقاء ثقله على النمو الاقتصادي مؤثراً على قدرة البنوك والمصارف على تحقيق النمو في أصولها وإيراداتها، وذلك في ظل محاولات الحكومات في المنطقة التوجه نحو الإصلاحات المالية، الهيكيلة لتعزيز النمو. ... المزيد
     
 

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