فهد الأميري (دبي)

وقعت شركة «كونسورتيوم الإمارات»، و«صفوة مارين» التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن، اتفاق شراكة لتطوير النقل المائي الشاطئي الترفيهي وصناعة القوارب السياحية والرياضية في الإمارات لا سيما أبوظبي عبر شركة «جالبوت» التي تعمل على تشغيل الرحلات السياحية البحرية الترفيهية في أبوظبي.

وقال شكيب بوعياد، المدير التنفيذي لشركة «كونسورتيوم الإمارات»: «الشركة دخلت في استثمارات عدة منها النقل المائي الشاطئي الترفيهي وصناعة القوارب السياحية والرياضية، عبر شركة «جالبوت» التي تهتم بتشغيل الرحلات السياحية البحرية الترفيهية في أبوظبي، والتابعة (كونسورتيوم الإمارات)».

وعن دخول الشركة في مجال صناعة القوارب الترفيهية، قال بوعياد لـ«الاتحاد»: «في بداية عملنا لاحظنا أن القوارب والسفن التي نستخدمها في الرحلات السياحية ليست بالمواصفات التي نتمناها، فبدأنا في الدخول في مجال صناعتها محليا من العام 2013، وأنتجنا 3 قوارب ترفيهية يتسع كل قارب لـ42 راكباً وتعمل في أبوظبي».

وقال فرانسيسكو بي لوموناكو، الرئيس التنفيذي «صفوة مارين» التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن في تصريحات لـ«الاتحاد»: «هذه هي المشاركة الثانية لنا في معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت، ونحن نصنع أفخر السفن من خلال ورشنا، وتحمل جميع قواربنا المصنعة الروح الإماراتية، حيث نمتلك أكبر مصنع للقوارب في الإمارات وتبلغ مساحته 300 ألف قدم مربعة».

وأضاف: نجحنا هذا العام في فتح سوق جديد في الولايات المتحدة، ولدينا خطة إنتاج جديدة تحت مسمى «نوفا مارين».

وكشف لوموناكو عن الشراكة الجديدة مع شركة «جالبوت» التابعة لشركة «كونسورتيوم الإمارات» التي بدأت خط إنتاجها منذ العام 2013 على الاتفاق لتصنيع سفن جديدة للنقل الترفيهي في أبوظبي، وأضاف أن «صفوة مارين» تنتج سنويا 25 قاربا من مختلف الأحجام.

وحول سياسة التوطين في الشركة قال لوموناكو: «تتمتع الإدارة في الشركة بعدد كبير من الخبراء الإماراتيين، ونتطلع لزيادة نسبة المواطنين بشكل أكبر في كافة الاقسام والكوادر».