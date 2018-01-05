الأسهم الأميركية تسجل مستويات إغلاق قياسية

نيويورك (رويترز)
تخطى المؤشر داو جونز الصناعي مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى أمس الأول، وسجلت المؤشرات الرئيسية الأخرى للأسهم الأميركية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة جديدة، مدعومة ببيانات قوية بشأن الاقتصاد العالمي عززت موجة صعود في سوق الأسهم في العام الجديد.
وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 152.45 نقطة، أو ما يعادل 0.61% إلى 25075.13 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 10.93 نقطة أو 0.40% ليغلق عند 2723.99 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 12.38 نقطة أو 0.18% إلى 7077.92 نقطة.
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وأضاف بولارد: «يوجد الكثير من الأشياء الجيدة في مشروع قانون الضرائب هذا». وتوقع أن قانون الضرائب «سيطلق الكثير من الاستثمار في الولايات المتحدة».
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وأضاف أنه في الوقت الحالي فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه سبب للاعتقاد بأن قانون الضرائب سيؤدي إلى تضخم مفرط أو مشاكل أخرى ستتطلب وتيرة أسرع لزيادات الفائدة.