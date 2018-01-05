الأسهم الأميركية تسجل مستويات إغلاق قياسية

نيويورك (رويترز)

تخطى المؤشر داو جونز الصناعي مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى أمس الأول، وسجلت المؤشرات الرئيسية الأخرى للأسهم الأميركية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة جديدة، مدعومة ببيانات قوية بشأن الاقتصاد العالمي عززت موجة صعود في سوق الأسهم في العام الجديد.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 152.45 نقطة، أو ما يعادل 0.61% إلى 25075.13 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 10.93 نقطة أو 0.40% ليغلق عند 2723.99 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 12.38 نقطة أو 0.18% إلى 7077.92 نقطة.

وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إن مشروع قانون الضرائب الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي من المرجح أن يدعم النمو والاستثمار، وأنه يرفع بالفعل أسعار الأسهم، لكن ينبغي ألا يدفع البنك المركزي الأميركي إلى زيارة أسعار الفائدة بأي وتيرة أسرع من المتوقع.

وأضاف بولارد: «يوجد الكثير من الأشياء الجيدة في مشروع قانون الضرائب هذا». وتوقع أن قانون الضرائب «سيطلق الكثير من الاستثمار في الولايات المتحدة».

وقال إن القفزة التي شهدتها الأسعار في سوق الأسهم مؤخراً هي استجابة منطقية لقانون الضرائب الجديد في ضوء ما يتضمنه من خفض لمعدل ضريبة الشركات، وليست إشارة إلى أن المستثمرين أصبح لديهم ثقة غير رشيدة، أو أن فقاعة مالية محفوفة بالمخاطر تتطور.

وأضاف أنه في الوقت الحالي فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه سبب للاعتقاد بأن قانون الضرائب سيؤدي إلى تضخم مفرط أو مشاكل أخرى ستتطلب وتيرة أسرع لزيادات الفائدة.