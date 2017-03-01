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يبدأ المنافسات اليوم بفئتي العمومي و10 سنوات

منتخب السباحة يدافع عن لقب الخليج في المجرى القصير
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

أحمد سليم (الدوحة)

يخوض منتخبنا للسباحة اليوم تحدي الحفاظ على لقب بطولة الخليج عندما يشارك في منافسات النسخة الرابعة عشرة المخصصة لفئة المجري القصير 25 متراً، والتي ينظمها الاتحاد القطري للسباحة حتى السبت المقبل في مجمع حمد للرياضات المائية بمشاركة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر المستضيفة، بينما تغيب الكويت بسبب الإيقاف.

وتنطلق البطولة صباح اليوم بمنافسات العمومي وفئة 10 سنوات، وتستمر لمدة يومين، ثم تقام المسابقات في اليومين الأخيرين لفئات 11-12 سنة و13-14 سنة و15-17 سنة بمشاركة كبيرة من أفضل سباحي دول مجلس التعاون.

وحددت اللجنة التنظيمية الخليجية مشاركة كل اتحاد بعدد بسباحين في كل سباق وفريق واحد في التتابع، أما على المستوى الفردي، فيحق لكل سباح المشاركة في 3 سباقات فردي وأي عدد من سباقات التتابع، كما قررت اللجنة السماح بمشاركة السباحين من فئتين 14 و17 سنة في مسابقات العمومي إذا تم تسجيلهم في هذه السباقات من قبل منتخباتهم.

وتشهد منافسات العمومي وفئة 10 سنوات اليوم وغداً 30 سباقاً، وتقام المنافسات يومياً على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستكون البداية اليوم بـ7 منافسات في الفترة الصباحية منها 5 في العمومي لسباقات 800م حرة، 50م ظهر، 200م فراشة، 100 م حرة و200 م متنوع، فيما يقام سباقان لفئة 10 سنوات 50م ظهر و100م حرة. وتشهد الفترة المسائية 8 سباقات منها 6 في العمومية 400م حرة، و100م ظهر، 50م فراشة، 50م صدر، 100م متنوع، 4×200م حرة، وسباقين في فئة 10 سنوات 50م فراشة، 4×50م متنوع.

وتستأنف منافسات العمومي و10 سنوات غداً بسبعة سباقات في الفترة الصباحية أيضاً بمنافسات العمومي 1500م حرة، 100م صدر، 50 م حرة، 200م ظهر، 4×100 متنوع، ولفئة 10 سنوات 50 م حرة 10 سنوات، 200م متنوع، على أن تقام في الفترة المسائية 8 منافسات، هي فئة العمومي 200 م حرة، 400 م متنوع، 100م فراشة، 200م صدر، 4×100م حرة، وفي فئة 10 سنوات تقام منافسات 100م متنوع، 50م صدر، 4×50م حرة. ... المزيد
     
 

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