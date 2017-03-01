منتخب السباحة يدافع عن لقب الخليج في المجرى القصير

أحمد سليم (الدوحة)

يخوض منتخبنا للسباحة اليوم تحدي الحفاظ على لقب بطولة الخليج عندما يشارك في منافسات النسخة الرابعة عشرة المخصصة لفئة المجري القصير 25 متراً، والتي ينظمها الاتحاد القطري للسباحة حتى السبت المقبل في مجمع حمد للرياضات المائية بمشاركة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر المستضيفة، بينما تغيب الكويت بسبب الإيقاف.

وتنطلق البطولة صباح اليوم بمنافسات العمومي وفئة 10 سنوات، وتستمر لمدة يومين، ثم تقام المسابقات في اليومين الأخيرين لفئات 11-12 سنة و13-14 سنة و15-17 سنة بمشاركة كبيرة من أفضل سباحي دول مجلس التعاون.

وحددت اللجنة التنظيمية الخليجية مشاركة كل اتحاد بعدد بسباحين في كل سباق وفريق واحد في التتابع، أما على المستوى الفردي، فيحق لكل سباح المشاركة في 3 سباقات فردي وأي عدد من سباقات التتابع، كما قررت اللجنة السماح بمشاركة السباحين من فئتين 14 و17 سنة في مسابقات العمومي إذا تم تسجيلهم في هذه السباقات من قبل منتخباتهم.

وتشهد منافسات العمومي وفئة 10 سنوات اليوم وغداً 30 سباقاً، وتقام المنافسات يومياً على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستكون البداية اليوم بـ7 منافسات في الفترة الصباحية منها 5 في العمومي لسباقات 800م حرة، 50م ظهر، 200م فراشة، 100 م حرة و200 م متنوع، فيما يقام سباقان لفئة 10 سنوات 50م ظهر و100م حرة. وتشهد الفترة المسائية 8 سباقات منها 6 في العمومية 400م حرة، و100م ظهر، 50م فراشة، 50م صدر، 100م متنوع، 4×200م حرة، وسباقين في فئة 10 سنوات 50م فراشة، 4×50م متنوع.