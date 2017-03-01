منتخبنا يخوض تحدي «الإسكيت» بتفاؤل كبير

حسن رفعت (نيودلهي)

يشارك منتخبنا لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» في منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم المقامة حالياً بنيودلهي والتي تختتم غداً، ويمثلنا في هذه البطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ومحمد حسن وسيف فطيس وخالد الظريف.

وبرغم كل الصعوبات التي يشكو منها جميع الرماة دون استثناء، إلا أن منتخبنا يشعر بالتفاؤل لأن هذه الميادين شهدت إنجازات عديدة لرماتنا، حيث سبق للشيخ سعيد بن مكتوم أن فاز بذهبية بطولة آسيا محققاً رقماً قياسياً مساوياً للرقم العالمي بعد أن حقق 125 طبقاً من أصل 125 طبقاً، كما حصل على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو حينما حل ثالثاً، ونال برونزية بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.

كما حصد خالد الكعبي ذهبية نفس البطولة، ونال بطاقة الأولمبياد وفي البطولة ذاتها، فاز سيف فطيس بالميدالية الذهبية، وحل محمد حسن رابعاً، وكان من المقرر أن يحصل الرمي الرابع على بطاقة تأهل أولمبية، إلا أن الإمارات حصلت على البطاقتين المخصصتين لكل دولة، أما خالد الظريف، فهو يشارك بعد انقطاع لفترة ليست بقصيرة بسبب ظروف عمله.

وكان رماة الإسكيت، وهم 90 رامياً ورامية، بينهم 54 من الرجال قد بدؤوا التدريب الرسمي أمس، وبينهم رماتنا الأربعة الذين يحدوهم الأمل في تحقيق نتيجة طيبة في الجولات الثلاث اليوم 75 طبقا، وتستكمل يوم غد برماية جولتين، بإجمالي 50 طبقا حتى يدخل كل منهم دائرة المنافسة، ومن ثم النهائيات والميداليات.

وتومي السيدات 75 طبقاً، ثم تتأهل في النهائيات أفضل ست راميات ليدخلن النهائي بنظامه الجديد.