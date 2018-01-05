  • السبت 18 ربيع الآخر 1439هـ - 06 يناير 2018م

حددت رأسمال الشركة بـ 60 مليار ريال

السعودية تغير وضع «أرامكو» إلى مساهمة
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تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018

دبي (رويترز)

ذكرت الجريدة الرسمية السعودية أمس، أن المملكة غيرت وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير، في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع.

وقالت جريدة أم القرى، إن رأسمال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية».

وأضافت أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات». ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدماً في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى، مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج، من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي. ... المزيد
     
 

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