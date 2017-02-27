غوتيريش يحذر من تفشي «وباء» انتهاك حقوق الإنسان

جنيف (وكالات)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أمس من تفشي «وباء» عدم الاكتراث لحقوق الإنسان الأساسية فيما تؤجج «ظاهرة الشعبوية المنحرفة» التعصب حول العالم. وقال في افتتاح جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن «عدم الاكتراث بحقوق الإنسان هو وباء يتفشى شمالا وجنوبا وشرقا وغربا».

وأضاف أن «على مجلس حقوق الإنسان أن يكون جزءا من الدواء». ويعقد المجلس أول اجتماع بحضور ممثل عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أثار وصوله إلى البيت الأبيض مخاوف بشأن مستقبل المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

ولم يأت جوتيريش على ذكر ترامب بالتحديد إلا أن تحذيراته عكست عدة قضايا يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها مرتبطة بسياسات ترامب.

وقال الأمين العام في أول خطاب له أمام المجلس منذ توليه منصبه «نرى بشكل متزايد ظاهرتي الشعبوية والتطرف تنهلان من بعضهما بعضاً وسط تنامي العنصرية ورهاب الأجانب ومعاداة السامية والكراهية للمسلمين وأشكال أخرى من التعصب». واعتبر أن حقوق اللاجئين «تتعرض للهجوم». وأصدر ترامب مرسوما يمنع استقبال جميع اللاجئين والمسافرين من سبع دول مسلمة، قبل أن تقرر محكمة تعليق العمل به.

ومن ناحيته، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين العالم إلى الوقوف في وجه «الذين يهددون النظام التعددي أو يسعون إلى الانسحاب من أجزاء منه».