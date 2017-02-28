تصفية 6 إرهابيين واعتقال 18 في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي مقتل ستة عناصر إرهابية، والقبض على 18 آخرين شمال سيناء. وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي» فيسبوك» أمس :» إن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط باقي البؤر الإرهابية، وملاحقة العناصر التكفيرية» ، مشيراًإلى أن» قوات إنفاذ القانون شمال سيناء قامت أيضاً بتفجير مخزنين للمواد المتفجرة، واكتشاف وتدمير ثماني عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك».

وصعد الجيش المصري لليوم الثاني على التوالي، ملاحقته العناصر المسلحة المختفية في منطقة مزارع الزيتون جنوب العريش، والتي ترجح المعلومات الأمنية أنها المنطقة التي تنطلق منها المجموعات المسلحة لتنفيذ الهجمات الإرهابية داخل الكتلة السكنية في العريش ضد الشرطة والجيش وبعض الأقباط المقيمين هناك. وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش واصلت قصف بؤر المسلحين في مناطق مزارع الزيتون ، مشيرة إلى

أن أصوات الانفجارات المتتالية التي يسمع دويها منذ ساعات الصباح الباكر، ناجمة عن تواصل عمليات القصف المدفعي، التي تتم في إطار حملة عسكرية موسعة تشنها قيادة الجيش الثاني الميداني لملاحقة العناصر المسلحة جنوب العريش وإحباط تنفيذ أي مخططات إرهابية خلال الفترة الراهنة.

وأضافت المصادر أن الحملة العسكرية في منطقة مزارع الزيتون تشمل قيام قوات برية بمداهمات عسكرية لأوكار المسلحين تحت غطاء جوي بمشاركة قوات المدفعية. من جانب آخر قال شهود عيان جنوب العريش إنهم شاهدوا ألسنة نيران و سحب دخان وسط مزارع الزيتون، نتيجة للقصف المدفعي العنيف، فضلاً عن سماع دوي انفجارات شديدة . وعلى صعيد مواز، قال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء، إن الشرطة بدأت منذ الصباح الباكر مداهمة منطقة الساحة الشعبية لتمشيط منازل وشوارع المنطقة، للبحث عن مطلوبين وعناصر تكفيرية، بمشاركة قوات الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي والأمن العام والأمن الوطني، ولازالت الحملات الأمنية في العريش متواصلة.

من جانب آخر، أعلنت الداخلية المصرية أمس أن قوات الأمن قامت بضبط خلية إرهابية إخوانية في الإسكندرية، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ومحاولات النيل من مقدراتها. وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، «إن أجهزة الأمن نجحت في ضبط إحدى الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإحباط مخططاتهم التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أحد الأهداف الحيوية في مدينة الإسكندرية في محاولة منهم لعرقلة مسيرة التقدم وتعطيل عجلة الإنتاج والتأثير بالسلب على الاقتصاد القومي المصري». وأوضح البيان، أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمواجهة كافة المخططات التي تستهدف كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على ممتلكات الدولة المصرية.