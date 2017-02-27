من هو نائب الظواهري المقتول في سوريا وسر علاقته بإيران؟

عواصم (وكالات)
أكد نبيل نعيم، أحد مؤسسي تنظيم «الجهاد» في مصر، أن الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أبوالخير المصري، والذي قتل في سوريا أمس، كانت له علاقة وطيدة بإيران.
ونقلت «العربية.نت» عن نعيم القول إن اسمه الحقيقي عبدالله محمد رجب عبدالرحمن من مواليد عام 1957. انضم لتنظيم «الجهاد» في الثمانينيات، واقترب من زعيم «القاعدة» الحالي أيمن الظواهري، وسافر معه للسودان وأفغانستان، ثم فر مع آخرين من أفغانستان هرباً من الغارات الأميركية على معاقل «القاعدة» هناك، واتجهوا نحو إيران.
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وقال نعيم: إن إيران كانت تخفي هؤلاء المتشددين ومنهم المصري عن أعين الأميركيين تمهيدا للتعاون معهم مستقبلا واستخدامهم في عمليات لحسابها، وطلبت منهم مراراً عدم استخدام الهواتف الجوالة بعد أن التقطت الاستخبارات الأميركية إشارات لمحادثات هاتفية لهم مع أسرهم في اليمن ومصر، وقدمت لإيران أدلة على ذلك طالبة منها تسليمهم، ما رفضته طهران وأنكرت وجودهم.
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وأكد نعيم أن المصري حوكم في القضية رقم 8 سنة 1998 جنايات عسكرية في مصر والمعروفة باسم «العائدون من ألبانيا»، وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام.
وقال هشام النجار الباحث في الحركات المتشددة، إن «المصري كان من القيادات المهمة جدا للظواهري والقاعدة، ولذلك أرسله إلى سوريا، وأسندت إليه المهام المالية والإدارية، كما كلف تطوير العمليات القتالية للتنظيم في سوريا وتوفير الدعم اللوجيستي للمقاتلين».