مجلس وزراء الصحة العرب يعقد غداً دورته الـ 47

القاهرة (وام)

يعقد مجلس وزراء الصحة العرب، أعمال دورته الـ 47 غداً الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة وزراء الصحة وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة. وقال بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية، إن الجلسة الافتتاحية للمجلس ستشهد إطلاق إعلان القاهرة حول صحة المرأة العربية لعام 2017 «صحتك هي أولويتنا».

ويتضمن جدول أعمال المجلس مواضيع صحية عدة، منها عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، وشعار اليوم العربي للصحة لعام 2018، والصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز «2014-2020» ومكافحة التبغ، والتعاون العربي الدولي في المجال الصحي ، وتحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، والتشريعات الصحية، والتكامل العربي في مجال الدواء، ومقاومة مضادات الميكروبات.