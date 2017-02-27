«التعاون»: تفجير البحرين عمل إرهابي جبان

الرياض (وام، وكالات)

استنكر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حادث التفجير الذي استهدف سيارة أمنية في مملكة البحرين أمس الأول، وأدى الى إصابة عدد من رجال الأمن بجروح بليغة. ووصف الأمين العام حادث التفجير بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، ويعرض حياة رجال الأمن للخطر، معرباً عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية على كشف ملابسات هذا العمل الإرهابي ومنفذيه والجهات المحرضة التي تسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعريض حياة الآمنين للخطر.

وأعرب الأمين العام عن تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها ومكافحة التنظيمات الإرهابية ، معبرا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وكانت وكالة أنباء البحرين(بنا) قد قالت إن حافلة لنقل الشرطة تعرضت لتفجير إرهابي أمس الأول على شارع الدرة في اتجاه الجنوب، ناجم عن قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من رجال الشرطة. وقالت الوكالة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث تماثل اثنان للشفاء وحالة الثلاثة الآخرين مستقرة. وأضافت ان غرفة العمليات كانت قد تلقت بلاغا بالواقعة عند الساعة 17.53 من مساء الأحد، وعلى الفور انتقلت للموقع الفرق الأمنية المختصة، لمعاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة، وذلك في إطار تكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل إلى العناصر الإرهابية المتورطة في الجريمة وتقديمهم للعدالة، كما تم إخطار النيابة العامة.

من جانب آخر، أكد الزياني، حرص دول المجلس واهتمامها بتطوير علاقاتها الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشدداً خلال لقائه مع رئيس بعثة مجلس التعاون المعين لدى الاتحاد الأوروبي، السفير يوسف بن خليفة السادة، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به البعثة في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وفي جهود التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين. وأعرب السادة عن تطلعه لأداء المهام والمسؤوليات المناطة به كرئيس لبعثة مجلس التعاون في الاتحاد الأوروبي، بما يكفل تحقيق أهداف مسيرة العمل الخليجي المشترك ومصالح دول المجلس.