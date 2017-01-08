ارتفاع البطالة في أميركا خلال ديسمبر

واشنطن (د ب أ)

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 4٫7%، بعد أن كان قد تراجع في نوفمبر الماضي إلى 4٫6% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو أقل مستوى له منذ 9 سنوات، بحسب مكتب الإحصاءات على الأسر الأميركية.

وأظهرت دراسة لأصحاب العمل تراجع عدد الوظائف الجديدة خلال ديسمبر الماضي إلى 156 ألف وظيفة، مقابل 204 آلاف وظيفة في الشهر السابق. ووصل عدد الوظائف الجديدة خلال العام الماضي ككل 2٫2 مليون وظيفة مقابل 2٫7 مليون وظيفة في 2015. وكان العام الماضي هو العام السادس على التوالي الذي يتم فيه توفير أكثر من مليوني وظيفة جديدة.

وزادت الوظائف الأميركية بوتيرة أقل من المتوقعة في ديسمبر، لكنّ ارتفاعاً في الأجور يشير إلى استمرار الزخم في سوق العمل، ما يضع الاقتصاد على مسار تحقيق نمو أقوي، والمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة الشهر الماضي. لكن الزيادة لاتزال فوق مستوى يعتبر كافياً لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وجرى تعديل بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر بالزيادة إلى 19 ألف وظيفة جديدة فوق ما أظهرته القراءة السابقة. وخلق الاقتصاد 2.16 مليون وظيفة جديدة في عام 2016.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بواقع عشرة سنتات أو ما يعادل 0.4 % بعدما نزل 0.1 % في نوفمبر، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط أجر الساعة على أساس سنوي 2.9%، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو 2009 ويقابلها 2.5% في نوفمبر.