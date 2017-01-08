«أودي» تبيع 1٫9 مليون سيارة في 2016



تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017 ألمانيا (د ب أ) أعلنت شركة «أودي» الألمانية للسيارات عن ارتفاع مبيعاتها في العام الماضي، وذلك على الرغم من فضيحة العوادم. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية أمس، قال ديتمار فوجنرايتر، مدير التسويق في شركة «أودي» التابعة لمجموعة «فولكسفاجن»: «تجاوزنا عاماً حافلاً بالتحديات». وتابع فوجنرايتر أنه «على الرغم من ذلك تمكنّا من بيع 1٫87 مليون سيارة بارتفاع بنسبة 3٫8% مقارنةً بمبيعات 2015، كما أن هذا الكم من المبيعات لم يتحقق من قبل في أي فترة سابقة». ورأى فوجنرايتر أن صورة «أودي» تجاوزت قضية الديزل بلا أضرار بشكل نسبي «وقد أثبتت الماركة قوتها خلال اضطرابات الأشهر الماضية».