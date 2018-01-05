5 نصائح تجنب منافذ البيع سرقة العائدات خلال مواسم التخفيضات

حاتم فاروق (أبوظبي)

قدمت شركات عاملة بقطاع الأمن الإلكتروني، 5 نصائح لشركات ومتاجر ومنافذ بيع كبرى، حتى تتجنب سرقة العائدات من خلال التعرض لهجمات إلكترونية خلال مواسم الأعياد والتخفيضات، حيث تضمنت تلك التوصيات ضرورة العمل على تحديث منصات التجارة الإلكترونية أولاً بأول، والتأكد من أن محطات نقاط البيع قيد الاستخدام تعمل على أحدث إصدار برمجي، مع الاهتمام بتغيير كلمات المرور الجاهزة.

وأكدت شركة «كاسبرسكي لاب» للأمن المعلوماتي، على أهمية قيام المتاجر ومنافذ البيع باستخدام الحلول الأمنية المعدّلة، لحماية محطات نقاط البيع من هجمات البرمجيات الخبيثة، إلى جانب توعية المستهلكين بشأن التهديدات الإلكترونية المحتملة التي قد تواجههم أثناء التسوق، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر التقليدية، فضلاً عن تعريفهم بالخطوات التي يمكن اتباعها لتقليل المخاطر.

وتعرض أكثر من 77% من المتاجر ومنافذ البيع لنوع من الهجمات الإلكترونية خلال العام 2017، فيما زادت وتيرة الهجمات خلال مواسم الأعياد التي تشهد إقبالاً واسعاً من المتسوقين على المتاجر، لا سيما في أوقات التخفيضات، ما يجعل مجرمي الإنترنت يطمعون في الهجوم على المتاجر في ظلّ العائدات المتزايدة، بحسب شركة «كاسبرسكي لاب» للأمن المعلوماتي.

وقالت «كاسبرسكي لاب»: إن المهاجمين يستغلون مكامن الضعف في أنظمة نقاط البيع، بالمتاجر ومنافذ البيع من خلال اللجوء إلى هجمات ما يُعرف بـ«الحرمان من الخدمة» أو هجمات «نقاط البيع»، وهما النوعان اللذان شهدا تصاعداً في الآونة الراهنة، حيث كشف تقرير حديث عن حدوث ارتفاع مفاجئ على مدى العام الماضي وصلت نسبته إلى 16% في هجمات «الحرمان من الخدمة» والهجمات التي تستغل مكامن الضعف في أنظمة نقاط البيع.