3.6 مليار درهم حجم سوق الخدمات المدارة في الدولة بنهاية العام 2018

يوسف العربي (دبي)

يصل حجم سوق الخدمات المدارة وخدمات مراكز البيانات في دولة الإمارات إلى نحو 3.6 مليار درهم (971.8 مليون دولار) بنهاية العام 2018، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 19.8% مقارنة بحجم القطاع بالعام 2013، وفق مؤسسة البيانات الدولية (IDC).

وأكد رجا سلمان، المدير العام لشركة جلف كمبيوتر سابورت سيستمز، المتخصصة في مجال توفير ودمج العناصر الأساسية لمراكز البيانات لـ «الاتحاد»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً حيوياً بالنسبة لصناعة مراكز البيانات في المنطقة، حيث تتخذ العديد من المؤسسات العالمية من دولة الإمارات مقراً لها، وتستفيد هذه المؤسسات من البنى التحتية المتطورة في الدولة، كما تحظى الإمارات بموقع جغرافي مركزي في منطقة الشرق الأوسط.

مركز حيوي

وأكد أن الإمارات تعد أكثر الدول جاهزية لتطور صناعة البيانات في المنطقة، بفضل البرامج الحكومية مثل رؤية الإمارات 2021، وهو الأمر الذي ساهم في نمو القطاع عاماً تلو الآخر.