سباق سباعي على لقب «ملك الأذكياء»

رضا سليم (الشارقة)

دخل 7 لاعبين في دائرة المنافسة على لقب بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج المقامة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك بعد انتهاء الجولة الثامنة، ويأتي فارق نصف النقطة بين اللاعبين وراء اشتعال الصدارة حتى الرمق الأخير.

ودخل اللاعبون الجولة التاسعة والأخيرة على أمل الفوز بالمباراة وخطف لقب النسخة الأولى من السلسلة، التي تستكمل في الجولات المقبلة، وتضم قائمة المتنافسين على الصدارة، الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف المصنف الأول للبطولة الذي حافظ على تواجده في القمة من الجولة الأولى حتى الثامنة مسجلًا 5 نقاط، ويتقاسم الصدارة معه الروسي الكسندر جريتشوك الذي تقدم للمقدمة للمرة الأولى في هذه الجولة، بعد فوزه على الأذربيجاني شهريار المصنف الثاني، ورغم أن مكسيم وجريتشوك في القمة إلا أن ورائهما في المركز الثاني 5 لاعبين برصيد 4.5 نقطة، هم الأذربيجاني شهريار، والإنجليزي مايكل أدامز والأميركي ناكامورا، والروسي نييبو ماتشيلي، ومواطنه ديمتري ياكوفينكو.

ويتمسك الخماسي في المركز الثاني بأمل الفوز خاصة أن اللاعبين المتصدرين للقمة ستكون المباراة الأخيرة بينهما على الطاولة الأولى حيث يلتقي مكسيم مع جريتشوك، ولو نجح أحدهما في الفوز بالمباراة سيحصل على اللقب دون النظر إلى بقية النتائج لأنه سيحافظ على فارق نصف النقطة بينه وبقية اللاعبين في المركز الثاني، بينما التعادل سيضع القمة في حسابات معقدة خاصة لو فاز أي لاعب من الخمسة، إلا أن المثير أن المواجهات ستكون بينهم، حيث يلتقي على الطاولة الثانية ناكامورا مع مايكل آدامز وعلى الطاولة الثالثة يلتقي ياكوفينكو مع مواطنه الروسي نييبو ماتشيلي، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الأذربيجاني شهريار ممادياروف مع الصينية هوييفان وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الصيني دينج لارين مع الأرميني ليفون آرونيان، وعلى الطاولة السادسة يلتقي المجري ريتشارد رابورت مع الصيني تشاو لي، وعلى الطاولة السابعة، يلتقي الإسباني فاليخو بونس مع الروسي ايفجيني توماشوفسكي، فيما يلتقي على الطاولة الثامنة بطل الإمارات سالم عبدالرحمن مع الأوكراني بافل اليانوف وعلى الطاولة التاسعة والأخيرة يلتقي النرويجي جون هامر مع الروسي ريزانتسيف.

وشهدت الجولة السابعة 7 تعادلات جديدة فيما تحقق الفوز في مباراتين فقط، حيث فاز الروسي جريتشوك على الأذربيجاني شهريار، على الطاولة الثانية فيما فاز الأوكراني بافل إليانوف على النرويجي جون هامر على الطاولة الثامنة، وقد افتتح حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة منافسات الجولة على الطاولة الأولى، في حضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد و أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحشد غفير من لاعبي ومدربي الأندية في الدولة.

في الوقت الذي نجح لاعبنا سالم عبدالرحمن من تحقيق تعادل جديد أمام الإسباني فاليخو بونس على الطاولة السابعة، ليرفع سالم رصيده إلى 3.5 نقطة من 8 مباريات، منها فوز وحيد و5 تعادلات وخسارتين، فيما أسفرت النتائج في بقية الطاولات عن تعادلات جديدة لترتفع نسبة التعادلات في البطولة إلى 54 حالة تعادل في 72 مباراة، وهو ما يعني أن البطولة لم تشهد سوى 16 مباراة فوز فقط.

وتعادل الفرنسي مكسيم فاشيير على الطاولة الأولى مع الروسي يان نيبوماتشيل، وانتهى لقاء الطاولة الثالثة بالتعادل بين الأستاذين الدوليين الكبيرين الانجليزي مايكل أدامز والروسي ديمتري ياكوفينكو، وتعادل الأميركي ناكامورا مع الأرميني ليفون آرونيان على الطاولة الرابعة، كما تقاسم الأستاذان الدوليان الكبيران تشاو لي ودينج لارين نقطة المباراة في لقاء صيني خالص، على الطاولة الخامسة كما تعادل على الطاولة السادسة، الأستاذ الدولي الكبير المجري ريتشارد رابورت مع منافسته الصينية الأستاذة الدولية الكبيرة هوييفان بطلة العالم للسيدات للعام 2016، كما انتهى لقاء الأستاذ الدولي الكبير الروسي ايفجيني توماشوفسكي بالتعادل مع الأستاذ الدولي الكبير ريز نتسيف على الطاولة التاسعة.