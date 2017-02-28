سباق سباعي على لقب «ملك الأذكياء»

رضا سليم (الشارقة)
دخل 7 لاعبين في دائرة المنافسة على لقب بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج المقامة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك بعد انتهاء الجولة الثامنة، ويأتي فارق نصف النقطة بين اللاعبين وراء اشتعال الصدارة حتى الرمق الأخير.
ودخل اللاعبون الجولة التاسعة والأخيرة على أمل الفوز بالمباراة وخطف لقب النسخة الأولى من السلسلة، التي تستكمل في الجولات المقبلة، وتضم قائمة المتنافسين على الصدارة، الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف المصنف الأول للبطولة الذي حافظ على تواجده في القمة من الجولة الأولى حتى الثامنة مسجلًا 5 نقاط، ويتقاسم الصدارة معه الروسي الكسندر جريتشوك الذي تقدم للمقدمة للمرة الأولى في هذه الجولة، بعد فوزه على الأذربيجاني شهريار المصنف الثاني، ورغم أن مكسيم وجريتشوك في القمة إلا أن ورائهما في المركز الثاني 5 لاعبين برصيد 4.5 نقطة، هم الأذربيجاني شهريار، والإنجليزي مايكل أدامز والأميركي ناكامورا، والروسي نييبو ماتشيلي، ومواطنه ديمتري ياكوفينكو.
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وشهدت الجولة السابعة 7 تعادلات جديدة فيما تحقق الفوز في مباراتين فقط، حيث فاز الروسي جريتشوك على الأذربيجاني شهريار، على الطاولة الثانية فيما فاز الأوكراني بافل إليانوف على النرويجي جون هامر على الطاولة الثامنة، وقد افتتح حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة منافسات الجولة على الطاولة الأولى، في حضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد و أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحشد غفير من لاعبي ومدربي الأندية في الدولة.
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وتعادل الفرنسي مكسيم فاشيير على الطاولة الأولى مع الروسي يان نيبوماتشيل، وانتهى لقاء الطاولة الثالثة بالتعادل بين الأستاذين الدوليين الكبيرين الانجليزي مايكل أدامز والروسي ديمتري ياكوفينكو، وتعادل الأميركي ناكامورا مع الأرميني ليفون آرونيان على الطاولة الرابعة، كما تقاسم الأستاذان الدوليان الكبيران تشاو لي ودينج لارين نقطة المباراة في لقاء صيني خالص، على الطاولة الخامسة كما تعادل على الطاولة السادسة، الأستاذ الدولي الكبير المجري ريتشارد رابورت مع منافسته الصينية الأستاذة الدولية الكبيرة هوييفان بطلة العالم للسيدات للعام 2016، كما انتهى لقاء الأستاذ الدولي الكبير الروسي ايفجيني توماشوفسكي بالتعادل مع الأستاذ الدولي الكبير ريز نتسيف على الطاولة التاسعة.