«السجنجل» انتصر تحت المطر

محمد حسن (أبوظبي)

توج المهر «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة بلقب كلاسيكية الإمارات للأمهار في الشوط الثاني، ضمن حفل السباق الثاني عشر لمضمار أبوظبي الذي أقيم مساء أمس الأول تحت المطر، وتألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة نخبة من الخيول المتميزة والقوية، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 525 ألف درهم.

وفرضت خيول المالك خالد خليفة النابودة سيطرتها عندما احتلت المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس، كلاسيكية الإمارات للأمهار، المخصص للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 13 خيلاً لمسافة الميل 1600 متر، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه 110 آلاف درهم.

وتمكن المهر «إيه إف السجنجل»، بإشراف إرنست أورتيل وقياد ريتشارد مولن، من تحقيق الفوز قاطعاً المسافة بزمن قدره 1:44:86 دقيقة، متفوقاً بفارق 2.5 طول عن رفيقه «ايه يطرق» بقيادة أنطونيو فيرزو، وجاء في المركز الثالث «إيه إف ماهر» بقيادة كريس هيس.

وكسب المهر «عارف» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة سام هتشكوت، لقب الشوط الأول سباق «الحصن» على مسافة 1600 متر الذي تنافست فيه 16 خيلاً علي جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف درهم.