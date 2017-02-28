فريق الإمارات.. خطوة أولى على سلم المجد

أبوظبي (الاتحاد)
رغم أنه حديث التكوين ولم يتعد عمره 8 أسابيع، فإن فوز فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، بطواف أبوظبي أمس الأول، لم يكن مفاجأة في ظل القدرات الكبيرة التي يمتلكها دراجوه الذين يمثلون نخبة بين نجوم هذه الرياضة في العالم.
ويدين الفريق بهذا الانتصار المهم، خاصة أنه جاء على أرض الإمارات التي يحمل اسمها ويدافع عن ألوان علمها، إلى نجمه روي كوستا الذي استطاع أن يقترب كثيراً من اللقب بفوزه في المرحلة الثالثة في العين، قبل أن يفوز باللقب الذي يمثل باكورة ألقاب الفريق في سباقات الطريق بالجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.
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ويحكي اليبهوني أجواء الحديث الذي دار بينه وروي كوستا، عقب نهاية المرحلة الثانية في أبوظبي، بقوله إن عدم فوزهم بأول مرحلتين منحهم دافعاً للتميز وتحقيق الفوز في المرحلة الثالثة التي تعتبر مفتاح اللقب، حتى يكون فريق الإمارات متوجاً بالذهب على أرض الإمارات، ويبرهنوا أنهم فريق قادر على كسب التحديات، وقد صدق كوستا وزملاؤه في الفريق في تحقيق ما وعدوا به.
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وأشاد اليبهوني بالنجاح التنظيمي لطواف أبوظبي الدولي في نسخته الثالثة، مؤكداً أن الطواف بدأ كبيراً واستطاع خلال عامين أن يرتقي في تصنيف الاتحاد الدولي حتى وصل إلى الجولة العالمية، ووجه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على الصورة الرائعة التي قدمها والتي ساهمت في النجاح الباهر الذي حققه الطواف.
وكشف أن الفريق غادر إلى إيطاليا فجر أمس، ليستعد للمشاركة بسباق في إيطاليا يقام غداً، مشيراً إلى أن التركيز سيكون في الفترة المقبلة على طوافات الجولة العالمية في أوروبا، وتوقع أن يواصل الفريق المضي بخطى ثابتة في تحقيق الإنجازات، وصولاً إلى الغاية التي تم التخطيط لها بأن يكون في القمة على العالم خلال 3 مواسم فقط.