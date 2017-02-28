«السياحة الحلال».. سوق يزدهر لتلبية احتياجات متزايدة

برلين (د ب أ)

يعد المصحف وسجادة الصلاة ومؤشر القبلة من الضروريات على قائمة الخدمات الفندقية لعدد متنام من السياح.

ويريد المزيد من السياح المسلمين التأكد من عدم تجاهل معتقداتهم خلال ابتعادهم عن الديار. قد لا يكون المصطلح على الخريطة بعد ولكن ما يطلق عليها «السياحة الحلال» مؤهلة لأن تصبح سوقاً مزدهراً.

ويقول سيد زاد علي شاه، وهو باحث في الاقتصاد الحلال في جامعة إرفورت الألمانية: «في العرف الإسلامي، يشير الحلال إلى المسموح للمسلمين أكله. ولكن استخدام المصطلح في شؤون أخرى في الحياة اليومية أصبح شائعاً على نحو أكبر». ومن بين الأمثلة التي يضربها الاقتصاد الحلال والموسيقى الحلال. وبالطبع السفر الحلال للسياح الذين يتطلعون للقيام برحلة والاسترخاء في ضوء معرفة أن كل شيء سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. ولكن كيف يبدو هذا عملياً؟.

تحرم الشريعة أكل لحم الخنزير. وهذا ينطبق في الديار وخلال قضاء عطلة في الخارج على حد سواء. ولأكل لحوم الحيوانات الأخرى يجب أن تكون حلالا. وللطعام تأثير كبير على ما إذا كانت الرحلة حلالا من عدمه. ولكن ماذا أيضاً يجب أخذه في الاعتبار؟ يجب إزالة الكحوليات من ثلاجة الغرفة. هل هناك أشياء أخرى يجب أن تشملها الغرفة؟