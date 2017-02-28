«بلووم القابضة» تطلق مشروعاً مشتركاً مع «فاونديشن القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بلووم القابضة» عن شراكتها مع شركة «فاونديشن القابضة» لإطلاق مشروع مشترك يقدم حلول موارد بشرية مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات المستهلكين، وهي من المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات.

ويهدف المشروع المشترك إلى تكوين شراكة استراتيجية بين الجانبين لتمكين أصحاب الأعمال وجهات العمل الرئيسية لتحقيق أهداف أعمالهم من خلال توظيف أفضل المواهب والكفاءات المتخصصة التي تساهم في زيادة الإنتاجية.

وستمتلك كل من الشركتين حصة 50% من المشروع المشترك، وتهدفان من خلاله إلى استثمار مليار درهم في هذه القطاعات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، إضافة إلى إدراج الأسهم في إحدى البورصات المحلية أو الدولية من خلال عملية الاكتتاب.

وتشهد الشركات المختلفة في الدولة منافسة غير مسبوقة للحصول على الموظفين الموهوبين الباحثين عن فرص مناسبة، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الرعاية الصحية والتعليم حيث تواجه أصحاب الشركات وجهات العمل طلبات متزايدة من الموظفين لتوفيرهم مزايا فريدة تلبي توقعاتهم، مما جعل من الضروري معرفة عناصر الجذب التي تساعد الشركات على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بهم لمواكبة النمو في الأعمال والتكيف مع التغيرات المتلاحقة في الأسواق.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: «إن المشروع المشترك بين «فاونديشن القابضة» و«بلووم القابضة» يسعى إلى الاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى «فاونديشن القابضة» في مجال إدارة الموارد البشرية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها «بلووم القابضة» في الأسواق وخبرتها العملية لتقديم حلول موارد بشرية تلبي احتياجات السوق وتوفر مزايا تنافسية فريدة للشركات».

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «تجمعنا رؤية مشتركة مع «فاونديشن القابضة» التي تمتلك سجلاً حافلاً في إيجاد القيمة التشغيلية وتحقيق العوائد المجزية للمساهمين في قطاع الرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات المستهلكين والتي يتوقع أن تحقق نمواً هائلاً في منطقتنا خلال السنوات القادمة.

من جانبه، قال ابهيشيك شارما، الرئيس التنفيذي لـ «فاونديشن القابضة»: «نؤمن بأن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وخدمات المستهلكين من القطاعات ،ستشهد طلباً قوياً على الموارد البشرية والحلول المبتكرة خلال السنوات القادمة مما سيخلق فرصاً عديدة لشبابنا لعرض مواهبهم.

ومن خلال هذا المشروع المشترك مع «بلووم القابضة»، سنحول تحدي الحصول على أفضل المواهب إلى فرصة لخلق أصول جديدة، كما نعتبر هذه الشراكة بمثابة فصل جديد في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وخدمات المستهلكين، حيث سيسمح لنا هذا التعاون حشد كافة جهودنا وإمكانياتنا من أجل الحصول على أفضل المواهب والكوادر المتخصصة».