سوق أبوظبي يدعو المستثمرين إلى تحديث بياناتهم

أبوظبي (الاتحاد)

دعا راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، المستثمرين في السوق إلى تحديث بياناتهم فوراً للحصول على أرباحهم بسرعة.

وأضاف أن 65% من الشركات المدرجة، محلية وأجنبية، أعلنت عن توزيعات من أرباحها لعام 2016 في أعقاب إقرار جمعياتها العمومية لهذه التوزيعات على المساهمين، مشيراً إلى أن 43 شركة من إجمالي 66 شركة مدرجة في السوق، حققت 33.7 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي.

واستفاد أكثر من 200 ألف مستثمر محلي وأجنبي من الأرباح النقدية التي تولى سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعها مباشرة على المساهمين، مستخدماً في ذلك تقنياته الريادية المحدّثة في إيداع التوزيعات النقدية بالحسابات البنكية، ودعا السوق جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الخدمة والمبادرة بتحديث بياناتهم والرقم المصرفي الدولي للحصول على أرباحهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد البلوشي بالتعاون الذي تبديه الشركات المساهمة في تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتحويل الأرباح النقدية لمساهميها، إلى الحساب المصرفي للسوق المالي، حيث يقوم السوق بدوره بإيداع هذه الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بتوزيعها.

وبلغ عدد المستثمرين المحليين والأجانب الذين استفادوا من التوزيعات النقدية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 201.4 ألف مستثمر خلال العام 2016، والتي وصلت قيمتها إلى 21.7 مليار درهم. وقام السوق نيابة عن الشركات المحلية المدرجة بتوزيع 10.8 مليار درهم، وبنسبة 50% من إجمالي التوزيعات، بتحويلات مباشرة للحسابات المصرفية للمستثمرين المستحقين، في ما جرى توزيع 10.9 مليارات درهم بوساطة شيكات مصرفية خلال العام الماضي.

وأضاف البلوشي أن المنظومة الرقمية المتكاملة لخدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي جعلته الأول بين أسواق المنطقة في تحويل التوزيعات النقدية مباشرة إلى الحساب المصرفي للمستثمرين، تستهدف ضمان درجة عليا من الدقة والشفافية في الرقابة والمتابعة، بما في ذلك على التوزيعات النقدية من الأرباح.

مؤكداً على ضرورة قيام المستثمرين الذي يحدثون بياناتهم بتحديثها لدى شركات الوساطة وتزويدها برقم الحساب المصرفي الدولي بأسرع وقت ممكن. ويشكل ارتفاع عائد التوزيعات النقدية، كما قال الرئيس التنفيذي، أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تلعب هذه التوزيعات النقدية دوراً مهماً في تنشيط حركة السيولة في سوق أبوظبي، لأن جزءاً كبيراً منها يعاد ضخه إلى السوق مجدداً.

يشار إلى أن إجمالي عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 961.8 ألف مستثمر مع نهاية العام 2016.