طهران (وكالات)

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس أن السلطات حجبت تطبيقي التواصل الاجتماعي «إنستجرام» للصور و«تلجرام» للرسائل النصية، بهدف «الحفاظ على السلام»، وسط تظاهرات تضرب مدن البلاد منذ 4 أيام. وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية إن التطبيقين تعذر استخدامهما عبر الهواتف المحمولة داخل البلاد، بعد ظهر أمس. وذكر التلفزيون أن قرار تقييد استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل «مؤقتاً» تم اتخاذه على أعلى المستويات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تلجرام بافيل دوروف المعلومات بشأن الحجب. وقال في تغريدة، إن «السلطات الإيرانية تمنع الدخول إلى تلجرام على أكثرية الإيرانيين بعد رفضنا علناً إغلاق قناة (صداى مردم) وغيرها من القنوات التي تحتج سلمياً».

وحلت «صداى مردم» محل قناة «آمد نيوز» التي تشكل إحدى أضخم قنوات المعارضة الإيرانية على تلجرام وتنشط في المجالين السياسي وحقوق الإنسان بالبلاد، وتعد أكثر من 1.3 مليون متابع، وأزيلت بطلب من الحكومة أمس الأول.

وتحاول الحكومة الإيرانية منع انتشار الاحتجاجات التي ضربت البلاد مدنا عديدة الأيام الماضية، اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، بالتضييق على وسائل الإعلام. وتتهم السلطات الإيرانية مجموعات «معادية للثورة» في الخارج باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق تلجرام، للتحريض على العنف أثناء التظاهرات.

واتهم وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي القنوات على تطبيق تلجرام بالخارج بأنها تحرض على «استخدام قنابل مولوتوف والانتفاضة المسلحة والعنف الشعبي».