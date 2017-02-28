المرحلة الثالثة من «ماج 5 بوليفارد» تنطلق في دبي الجنوب

دبي (الاتحاد)
أطلقت «ماج 5» للتطوير العقاري، المرحلة الثالثة في مجمع «ماج 5 بوليفارد» في منطقة دبي الجنوب، استجابة لتزايد طلب المستثمرين على وحدات الاستديو والشقق من غرفة واحدة وغرفتين عموماً، وفي هذه المنطقة على وجه الخصوص.
وتوفر الشركة خطة سداد مريحة، تقوم على سداد 50% قبل الإنجاز، والنسبة المتبقية عند التسليم، حيث ستكون هناك سنة كاملة من دون أي مدفوعات قبل الانتهاء من المشروع.
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وسيتم تطوير المشروع على مراحل، حيث ستكتمل المرحلتان الأولى والثانية في الربع الأخير من 2018، بينما سيتم تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة، «ماج 5»، في الربع الثاني من عام 2019.
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وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج 5»: «تركز ماج 5 للتطوير العقاري جهودها المستقبلية على المشاريع الفخمة من المستوى المتوسط في جميع أنحاء الإمارات، لارتفاع الطلب عليها، ونتطلع إلى سد هذه الثغرة في القطاع العقاري من خلال تقديم مشاريع سكنية بجودة عالية ومستدامة وبأسعار ميسرة، بما يتوافق مع احتياجات ذوي الدخل المتوسط».