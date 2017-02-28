المرحلة الثالثة من «ماج 5 بوليفارد» تنطلق في دبي الجنوب

دبي (الاتحاد)

أطلقت «ماج 5» للتطوير العقاري، المرحلة الثالثة في مجمع «ماج 5 بوليفارد» في منطقة دبي الجنوب، استجابة لتزايد طلب المستثمرين على وحدات الاستديو والشقق من غرفة واحدة وغرفتين عموماً، وفي هذه المنطقة على وجه الخصوص.

وتوفر الشركة خطة سداد مريحة، تقوم على سداد 50% قبل الإنجاز، والنسبة المتبقية عند التسليم، حيث ستكون هناك سنة كاملة من دون أي مدفوعات قبل الانتهاء من المشروع.

وتبدأ أسعار الوحدات من 310 آلاف درهم للاستديوهات، و410 آلاف درهم للشقق من غرفة واحدة، و510 آلاف درهم للشقق من غرفتي نوم. ويستهدف المشروع الأشخاص الذين يتراوح متوسط دخلهم بين 15,000 و30,000 درهم شهرياً، ويتوقع أن يبلغ العائد على هذه الوحدات 12%.

وسيتم تطوير المشروع على مراحل، حيث ستكتمل المرحلتان الأولى والثانية في الربع الأخير من 2018، بينما سيتم تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة، «ماج 5»، في الربع الثاني من عام 2019.

ويقع «ماج 5» ضمن المجمع السكني «ماج 5 بوليفارد» المسور بالكامل والبالغة كلفته 800 مليون درهم، وسيسهم في إضافة 270 وحدة إلى 13 مبنى قائمة حالياً في المجمع، ليصل مجموع الوحدات فيه إلى 1442 وحدة سكنية. ويقام المشروع على مساحة تزيد على 800 ألف قدم مربع من الأراضي في الحزام الأخضر في دبي.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج 5»: «تركز ماج 5 للتطوير العقاري جهودها المستقبلية على المشاريع الفخمة من المستوى المتوسط في جميع أنحاء الإمارات، لارتفاع الطلب عليها، ونتطلع إلى سد هذه الثغرة في القطاع العقاري من خلال تقديم مشاريع سكنية بجودة عالية ومستدامة وبأسعار ميسرة، بما يتوافق مع احتياجات ذوي الدخل المتوسط».