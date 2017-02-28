«مجلس أبوظبي للجودة» يطلق برنامج مطابقة لرصف وعمل الأرضيات الخرسانية المتشابكة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس أبوظبي للجودة المطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، برنامج مطابقة لرصف وعمل الأرضيات الخرسانية المتداخلة المتشابكة، لتحسين نوعية هذه الأرضيات الشائع استخدامها لأغراض المشاة وحركة المرور ذات الحجم المنخفض في أبوظبي.

وبناءً على خصائص أبوظبي 15/‏‏2015 لمعايير أداء الأرضيات الخرسانية المتشابكة، التي تم إقرارها خلال الربع الثالث من العام 2015، وضع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة برنامج أبوظبي لإصدار شهادات مطابقة يمكن الشركات المصنعة والموردين من تمييز منتجاتهم ذات الجودة العالية من خلال الحصول على علامة أبوظبي للثقة للمنتجات التي تستوفي خصائص الأداء المرغوب فيها.

وقال سلطان سعيد المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن «إطلاق برنامج علامة الثقة جاء في إطار جهودنا لدعم الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ومندمج مع الاقتصاد العالمي يستند إلى معايير ومواصفات عالية في الجودة والاستدامة، ونحن نسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير البنية التحتية للجودة وإرساء قاعدة صناعية متينة تواكب أحدث المعايير العالمية».

وأضاف أنه سيتم منح المنتجات التي تحقق متطلبات برنامج المطابقة شهادة المطابقة، بعد الاختبار الرسمي وفقًا لمعايير برنامج أبوظبي، وسيكون باستطاعة المنتجين أو الموردين وضع علامة أبوظبي للثقة على تلك المنتجات في حملات الترويج والتسويق، موضحاً أن جهات التفتيش التابعة للمجلس المنوطة بمراقبة السوق تعمل بنشاط على ضمان الحفاظ على مصداقية علامة الثقة من خلال مراقبة السوق واختبار المنتجات التي تحملها.

وأشار المهيري إلى أن هناك متطلبات عامة ومتطلبات محددة للحصول على العلامة، حيث يجب تقييم المنتج المتقدم بطلب الحصول على شهادة المطابقة وفقًا لمعايير ومتطلبات برنامج المطابقة الخاص بالمنتج، موضحاً أن الشروط العامة متوافرة مع أحكام وشروط اعتماد المجلس للمنتجات وترخيص علامة الثقة – المنصوص عليها في نموذج الطلب الموجود على موقع «جودة» الإلكتروني الخاص بالمجلس، حيث سيتعين على مقدمي الطلبات التسجيل أولاً قبل تحميل كل الطلبات اللازمة لوثائق التصديق ومنح الشهادات.

كما هنأ المهيري شركة السلطان للصناعات الإسمنتية (ASIC)، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأرضيات الخرسانية المتشابكة في الشرق الأوسط، وأول شركة تحصل على شهادة مطابقة رصف الأرضيات الخرسانية المتشابكة. وأكد التزام المجلس تسهيل عملية التقديم للحصول على شهادة المطابقة من المُصنعين والموردين نحو تعزيز البنية التحتية للجودة في أبوظبي بما يتماشى مع المعايير العالمية.