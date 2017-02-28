  • الثلاثاء 30 غرة جمادى الآخرة 1438هـ - 28 فبراير 2017م

وفر مظلة لعدد من مشاريعه في «جلفود»

«صندوق خليفة» يمول 411 مشروعاً للأمن الغذائي بقيمة 457 مليون درهم
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017

فهد الأميري (دبي)

مول صندوق خليفة، منذ تدشين خدماته في العام 2007 وحتى الآن، 411 مشروعاً في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 457 مليون درهم، حسب عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق.

وقال: إن الصندوق يعي أهمية دعم وتعزيز هذه الصناعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، حيث تشكل هذه المشاريع ما نسبته 32% من إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق.

ويشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2017»، تحت مظلة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة ومدعوماً من المؤسستين، تجسيداً للتعاون القائم بين المؤسستين لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ويتضمن جناح صندوق خليفة في المعرض 9 مشاريع لمواطنين استفادوا من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق، حيث تتنوع المعروضات ما بين الصناعات الغذائية والمنتجات الحيوانية والحلويات والعصائر الطبيعية، إضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات المزارع المنضوية تحت مظلة برنامج زرعي الذي أطلقه الصندوق العام الماضي.

وقال عبد الله سعيد الدرمكي: إن المشاركة في (جلفود) تأتي في إطار مساعدة المشاريع التي مولها الصندوق في قطاع الصناعات الغذائية على تسويق منتجاتها والنفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً أن إقامة معرض مهم مثل معرض جلفود في دبي يشكل فرصة حقيقية أمام أصحاب المشاريع المتخصصة في الصناعات الغذائية لترويج منتجاتهم وبناء شراكات محلية وعالمية، والاطلاع على التجارب الأخرى لتطوير أداء تلك المشاريع. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا