«صندوق خليفة» يمول 411 مشروعاً للأمن الغذائي بقيمة 457 مليون درهم

فهد الأميري (دبي)

مول صندوق خليفة، منذ تدشين خدماته في العام 2007 وحتى الآن، 411 مشروعاً في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 457 مليون درهم، حسب عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق.

وقال: إن الصندوق يعي أهمية دعم وتعزيز هذه الصناعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، حيث تشكل هذه المشاريع ما نسبته 32% من إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق.

ويشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2017»، تحت مظلة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة ومدعوماً من المؤسستين، تجسيداً للتعاون القائم بين المؤسستين لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ويتضمن جناح صندوق خليفة في المعرض 9 مشاريع لمواطنين استفادوا من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق، حيث تتنوع المعروضات ما بين الصناعات الغذائية والمنتجات الحيوانية والحلويات والعصائر الطبيعية، إضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات المزارع المنضوية تحت مظلة برنامج زرعي الذي أطلقه الصندوق العام الماضي.