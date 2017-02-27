حمدان بن راشد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الزراعة الألماني

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس، معالي كريستيان شميت، وزير التغذية والزراعة الألماني الذي يزور البلاد على رأس وفد كبير يمثل القطاعين العام والخاص للمشاركة في معرض «جلفوود» في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف، الحديث حول العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات، خاصة إقامة استثمارات مشتركة في القطاع الزراعي.

وأشاد الوزير الألماني بمعرض «جلفوود» الذي تشارك فيه بلاده منذ تنظيمه قبل 22 عاماً، معتبراً التسهيلات التي توفرها دبي للعارضين والزائرين محفزاً وجاذباً لجميع شركات وحكومات العالم للمشاركة في فعاليات هذا المعرض العالمي، وغيره من المعارض التي تنظمها دبي خاصة، ودولة الإمارات عموماً.

حضر اللقاء، جوتس لينجنتال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.