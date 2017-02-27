«دولية فزاع» لرفعات القوة توقد الشمعة الثامنة اليوم

دبي( الاتحاد )

تنطلق صباح اليوم فعاليات النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية الثامنة لرفعات القوة- كأس العالم- دبي 2017، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي للمعاقين بمشاركة 194 لاعباً ولاعبة من 33 دولة. وتحظى النسخة الثامنة بمشاركة كبيرة من الأبطال أفضل لاعبي العالم في رياضة رفعات القوة لذوي الإعاقة والذين شاركوا في النسخة الأخير لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وأبطال النسخ الماضية من هذه البطولة التي تحتل مكانة مرموقة على الأجندة الرياضية الدولية. وتقام ضمن أجندة اليوم الأول منافسات 5 أوزان للرجال والسيدات، حيث تبدأ عملية احتساب الأوزان الساعة الثامنة صباحا، على أن تبدأ الساعة العاشرة منافسات وزن 49 كجم للرجال وفق مجموعتين، يليها تتويج الفائزين، على أن تبدأ منافسات وزني 41 و45 كجم للسيدات التي يتم تتويج بطلاتها الساعة الثانية والثلث وتليها فئة الرجال وزن 54 كجم بداية من الساعة الواحدة والنصف وحتى الرابعة و40 دقيقة مساء، وأخيرا فئة السيدات 50 كجم التي تختتم الساعة السادسة و25 دقيقة مساء. وحددت اللجنة المنظمة الساعة السابعة من مساء اليوم موعدا لإقامة حفل الافتتاح والاحتفاء بالوفود المشاركة، وذلك في الصالة الرئيسة بنادي دبي للمعاقين. وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لانطلاق البطولة قبل وقت كافٍ من الموعد، وتم إجراء التنسيق اللازم لإخراج المنافسات وحفل الافتتاح بصورة مثالية.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لذوي الإعاقة، بالمشاركين من مختلف دول العالم، وقال: تعمل اللجنة المنظمة على مدار الساعة منذ الأسبوع الماضي لتأمين تقديم المستوى المعهود للبطولات الدولية التي تقام على أرض الدولة، وتوفير كافة احتياجات المشاركين وتأمين إقامتهم وتنافسهم في البطولة التي تحظى برعاية واهتمام مطلق من القيادة الرشيدة، التي أكدت مكانة هذه الفئة في المجتمع ووضعتها في قمة سلم أولوياتها.

وكشف بالرقاد عن ترتيبات حفل الافتتاح الذي سيكون مبسطا وتراثيا، ويتم من خلاله إبراز تطور الإمارات وجهودها في دعم رياضة ذوي الإعاقة ومساندة هذه الفئة من خلال إطلاق العديد من البطولات التي تصدرها بطولات فزاع لذوي الإعاقة التي تطورت مع مرور السنين، حتى أصبحت واحدة من الأهم على روزنامة الرياضيين ومحطة ينشدها الجميع سنوياً.