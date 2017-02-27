  • الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ - 27 فبراير 2017م
  04:13     11 قتيلاً في غارات على ادلب وتقدم لقوات النظام في شمال ووسط سوريا         04:30     غارات جوية على قطاع غزة بعد سقوط قذيفة جنوب اسرائيل        04:43     إصابة 4 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة         04:49    فرقاطة روسية تتجه للبحر المتوسط في مهمة سورية         05:01    مقاتلون من المعارضة السورية يشتبكون مع قوات الحكومة في الشمال        05:04     الاتحاد الاوروبي يعفي مواطني جورجيا من تاشيرة الدخول     

ثنائية للرايحي وواتسون واوشي في ميدان

فعلاً «متسيد»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «متسيد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلاً للشوط الخامس والرئيس لمسافة 1600 متر على لقب سباق (دستركت وان مانشنس) البالغ إجمالي جوائزه المالية 190 ألف درهم، والذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات الحفل الحادي عشر لمضمار ميدان الذي تالف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليونا و175 ألف درهم برعاية ميدان شوبا.

وتمكن «متسيد» بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون من التفوق بفارق طول عن «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فيما جاء ثالثاً «بيوبل» لفريق البيت المتوحد، وسجل البطل 1:38:35 دقيقة.

واكتسح الجواد «سيكيورتيز» لمايكل هيلاري بيرك ومايكل جيمس بيرك، بإشراف ساتيش سيمار وبقيادة كولم ادنهو منافسيه ليفوز جائزة الشوط الأول لمسافة 1800 متر (عشبي) على لقب سباق ميدان شوبا البالغ قيمة جائزته المالية 150 ألف درهم.

وتمكن «سيكيورتيز» من التفوق بفارق 6,5 طول عن «المدام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فيما جاء ثالثاً «بيج ساي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وسجل البطل 1:52:59 دقيقة.

وفاجأ الجواد «اكتيف سبيريت» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية، بإشراف دووج واتسون وبقيادة سام هتشكوت، منافسيه بأداء قوي في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، على لقب سباق كأس ميدان شوبا البالغ قيمة جائزته المالية 175 ألف درهم. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا