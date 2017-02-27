فعلاً «متسيد»

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «متسيد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلاً للشوط الخامس والرئيس لمسافة 1600 متر على لقب سباق (دستركت وان مانشنس) البالغ إجمالي جوائزه المالية 190 ألف درهم، والذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات الحفل الحادي عشر لمضمار ميدان الذي تالف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليونا و175 ألف درهم برعاية ميدان شوبا.

وتمكن «متسيد» بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون من التفوق بفارق طول عن «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فيما جاء ثالثاً «بيوبل» لفريق البيت المتوحد، وسجل البطل 1:38:35 دقيقة.

واكتسح الجواد «سيكيورتيز» لمايكل هيلاري بيرك ومايكل جيمس بيرك، بإشراف ساتيش سيمار وبقيادة كولم ادنهو منافسيه ليفوز جائزة الشوط الأول لمسافة 1800 متر (عشبي) على لقب سباق ميدان شوبا البالغ قيمة جائزته المالية 150 ألف درهم.

وتمكن «سيكيورتيز» من التفوق بفارق 6,5 طول عن «المدام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فيما جاء ثالثاً «بيج ساي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وسجل البطل 1:52:59 دقيقة.