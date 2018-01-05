«أبل» تصلح «سفاري» بعد اكتشاف إمكانية اختراق أجهزتها

رويترز

تبث شركة «أبل» برنامجا لإصلاح متصفح الإنترنت سفاري على أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» خلال أيام، حسبما قالت الشركة، بعد أن اكتشفت شركات كبيرة لصناعة الرقائق الإلكترونية عيوباً جعلت كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريباً عرضة للاختراق.

وكشف موقع «جوجل» التابع لشركة «ألفابت» وباحثون آخرون في مجال أمن الإنترنت يوم الأربعاء عن عيبين رئيسيين في الشرائح أحدهما يسمى «ميلتداون» يؤثر على رقائق شركة «إنتل» فقط وآخر يسمى «سبيكتر» يؤثر على كل رقائق الكمبيوتر تقريباً التي صنعت خلال السنوات العشر الماضية.

وأثارت هذه الأنباء عملية بيع مكثفة لأسهم «إنتل» مع محاولة المستثمرين تقييم التكاليف على شركة صناعة رقائق الكمبيوتر.

وقالت شركة «أبل»، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن «ميلتداون» و«سبيكتر» أثرا على كل الأجهزة التي تعمل بنظامي «ماك» و«آي.أو.إس». لكن آخر تحديث لنظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام «ماك» وأجهزة «أبل» التلفزيونية والآيفون والآيباد قام بحماية المستخدمين من هجوم «ميلتداون» ولم يؤد لإبطاء الأجهزة.

وتتعرض الأجهزة، التي تعمل بنظامي «ماك» و«آي.أو.إس» لهجمات «سبيكتر» من خلال شفرة يمكن أن توجد في أنظمة تصفح الإنترنت.

وقالت «أبل» إنها ستبث برنامجاً لإصلاح متصفح «سفاري» في هذه الأجهزة «خلال الأيام المقبلة».