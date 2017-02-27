بني ياس والوحدة يحلقان بألقاب المبارزة للبراعم

دبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس بطولة المهارات الحديثة لبراعم المبارزة تحت 10 سنوات، والتي نظمتها مدرسة المهارات الحديثة بدبي بإشراف اتحاد المبارزة، بمشاركة أكثر من 105 لاعبين ولاعبات.

حضر ‬الختام ‬‬محمد ‬غانم ‬المنصوري ‬وحسين ‬الغزال ‬الشامسي ‬أعضاء ‬مجلس ‬إدارة ‬الاتحاد، ‬ومسؤولو ‬التربية ‬الرياضية ‬بمنطقة ‬دبي ‬التعليمية، ‬وجمهور ‬من ‬محبي ‬لعبة ‬المبارزة بدبي، ‬وأولياء ‬أمور ‬اللاعبين ‬واللاعبات ‬المشاركين، مما ‬أضفى ‬أجواء ‬رائعة ‬على ‬المنافسات ‬.

تعد البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها اتحاد اللعبة لفئة البراعم تحت 10 سنوات وأطلق عليها بطولة أبطال المستقبل، وأقيمت في ثلاث مسابقات هي سلاحا الفلوريه « الشيش » والسابر «السيف العربي» للأولاد، وسلاح الفلوريه للفتيات، وشهدت اكتشاف العديد من المواهب الواعدة في عالم لعبة النبلاء.

حصل لاعب نادي بني ياس الرياضي عيسى الزرعوني على المركز الأول في سلاح الفلوريه، ليقدم أوراق اعتماده كموهبة رائعة، كونه ينحدر من أسرة رياضية، مقتدياً بشقيقه خليفة الزرعوني بطل الإمارات والخليج، واستطاع عيسى الزرعوني الفوز باللقب بجدارة واستحقاق، إثر تغلبه في المباراة النهائية على بسام حميد لاعب منطقة العين التعليمية بنتيجة 10/2، وحصل كل من محمد هشام من مجلس أبوظبي للتعليم وهزاع ‬عبدالله ‬من نادي ‬الوحدة ‬على ‬المركز ‬الثالث ‬.

‬وفي ‬مسابقة ‬سلاح ‬السابر ‬للأولاد، ‬حلق ‬سهيل ‬المنصوري ‬لاعب ‬نادي ‬بني ‬ياس ‬بالمركز ‬الأول، إثر ‬تغلبه ‬على ‬محمد ‬يونس ‬لاعب ‬مجلس ‬أبوظبي ‬للتعليم بنتيجة ‬10/6، ‬وحقق ‬خليفة ‬طارق ‬لاعب نادي ‬الوحدة، بتغلبه على ‬سلطان ‬العبري ‬لاعب نادي ‬بني ‬ياس، ‬المركز ‬الثالث ‬.

‬أما ‬في ‬مسابقة ‬سلاح ‬الفلوريه ‬للفتيات، ‬والتي ‬شهدت ‬إثارة ‬رائعة، ف‬حسمت لاعبة ‬نادي ‬الوحدة ‬اليازية، ‬‬عقب ‬فوزها ‬على ‬لاعبة ‬منطقة ‬دبي ‬التعليمية ‬ومدرسة ‬الخليج ‬الوطنية ‬جودي ‬محمد ‬في ‬المباراة ‬الختامية، ‬بنتيجة ‬10/5، ‬في ‬مباراة ‬شهدت ‬تشجيعاً ‬حماسياً ‬رائعاً ‬من ‬لاعبات ‬نادي ‬الوحدة ‬لزميلتهن ‬اليازية ‬والتي ‬قدمت ‬بدروها ‬عرضاً ‬رائعاً ‬ينبئ ‬عن ‬موهبة ‬فذة ‬قادمة ‬في ‬عالم ‬اللعبة، ‬فيما ‬حققت ‬كل ‬من ‬خديجة ‬يوسف ‬وظبية ‬عيسى ‬لاعبتي ‬نادي ‬الوحدة ‬المركز ‬الثالث ‬.

وعقب انتهاء الفعاليات قام كل من محمد غانم المنصوري وحسين علي الشامسي عضوي مجلس إدارة الاتحاد، ومسؤولي مدرسة المهارات الحديثة، بتكريم اللجنة المنظمة للبطولة والحكام وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.