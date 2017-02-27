عمومية ثانية غير عادية لاتحاد السباحة اليوم

دبي(الاتحاد)

تعقد في الخامسة من مساء اليوم باتحاد السباحة جمعيته العمومية الثانية غير العادية، وذلك بفندق البستان بدبي للتصديق على اللائحة الانتخابية الجديدة التي أعدتها لجنة الانتخابات المفوضة برئاسة محمد العامري، تمهيداً لعرضها على الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، كما تبحث الجمعية تأجيل موعد الانتخابات إلى 25 مارس المقبل.

وعقدت لجنة الانتخابات اجتماعاً أمس بنادي الوصل للمراجعة النهائية للائحة الانتخابات قبل عرضها على الجمعية العمومية، حيث أقرت اللجنة بكامل أعضائها التعديلات الجديدة باللائحة، وطالبت بتأجيل موعد الانتخابات حتى 25 مارس المقبل.

اقترحت اللجنة اعتماد النظام الفردي في الانتخابات المقبلة، وفتح باب الترشح لرئيس الاتحاد لأكثر من دورة انتخابية، وعدم قصرها على دورتين انتخابيتين، كما طالبت اللجنة بضرورة حصول المرشح على خطاب رسمي من إدارة ناديه يفيد بترشيحه، غلقاً لباب دخول بعض المرشحين من أندية أخرى لا تربطهم بها أي علاقة، وعدم الجمع للمرشح الفائز بين منصبه في الاتحاد ومنصبه في أي نادٍ، كما أكدت أن عملية الاقتراع ستتم بصورة يدوية وليس إلكترونية.

كما قامت اللجنة بوضع عدة معايير مقترحة بشأن اللائحة الانتخابية للاتحاد، أبرزها، أن يكون المرشح لمنصب رئيس الاتحاد حاصلاً على درجة بكالوريوس أو ما يعادله مع الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة بالنسبة للأعضاء والعنصر النسائي، بالإضافة إلى استحداث إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، كما اقترحت اللجنة منح رئيس الاتحاد الفائز حق تعيين عضو تنطبق عليه الشروط.

وقررت اللجنة عدم تعديل النظام الأساسي للاتحاد، مبررة ذلك بقرار الجمعية العمومية غير العادية 6 فبراير الجاري بتفويض لجنة الانتخابات بإعادة صياغة لوائح الانتخابات.