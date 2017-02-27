محمد بن زايد ورئيس الأركــان الباكستاني يستعرضان سبل تطوير العلاقات الثنائية

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في قصر الشاطئ، الفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه برئيس الأركان الباكستاني واستعرض معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وتناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان في المجالات الدفاعية والعسكرية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.