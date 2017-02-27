خادم الحرمين يبدأ بماليزيا جولة آسيوية

كوالالمبور (وكالات)

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا أمس في مستهل جولة آسيوية يقوم خلالها أيضا بزيارة اندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين وجزر المالديف والأردن. وقالت وكالات الأنباء أن خادم الحرمين الشريفين استقبل استقبالا حافلا. وهذه أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي لماليزيا منذ أكثر من عشر سنوات وتأتي في وقت تسعى فيه السعودية لجذب استثمارات آسيوية للمشاركة في عملية بيع خمسة في المئة من شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في 2018 والتي يتوقع أن تكون أكبر طرح أولي للأسهم في العالم. وعرض التلفزيون الماليزي أمس مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله ، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قبل أن ينطلق في موكب تحت حراسة مشددة لحضور مراسم استقبال رسمية في مقر البرلمان الماليزي.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة في مقر البرلمان تحية للملك سلمان.

ورحب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق في بيان بالملك سلمان في زيارته الرسمية الأولى لماليزيا بصفته خادما للحرمين الشريفين تلبية لدعوة من ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس. ووصف عبدالرزاق العلاقات بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية بأنها «قوية»، مبدياً اعتزازه بأن تكون ماليزيا أول دولة يقوم بزيارتها خادم الحرمين الشريفين في منطقة جنوب شرق آسيا منذ توليه مهام منصبه. من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن زيارة الملك سلمان ستستمر أربعة أيام ويرافقه خلالها عدد من أفراد العائلة المالكة والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة السعودية الى جانب وفد من رجال الأعمال. وذكرت الوزارة أن الزيارة تأتي «لتوطيد العلاقات الوثيقة» بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية وترسيخها في مختلف المجالات الرئيسية بما في ذلك السياسة والاقتصاد والدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم العالي والسياحة الى جانب الحج والعمرة.

وأضافت أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك العلاقات الشخصية بين القادة وتوفر فرصة «ممتازة» لبحث القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى أن ملك ماليزيا سيجتمع مع خادم الحرمين الشريفين الذي ستقام له مأدبة رسمية في القصر الملكي كما سيتم منحه الوسام الرئيسي في الدولة (سيري ماهكوتا نيغارا). وأضافت أن خادم الحرمين سيجتمع مع رئيس وزراء ماليزيا في مقره بالعاصمة الإدارية بوتراجايا كما سيشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والموارد البشرية والإعلام.