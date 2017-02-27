بريطانيا تحذر من هجمات لـ «داعش»

لندن (رويترز)
قال الرئيس الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن مقاتلي تنظيم (داعش) يخططون «لهجمات عشوائية على مدنيين أبرياء» في بريطانيا على نطاق مماثل للهجمات التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي قبل 40 عاما. وأضاف ماكس هيل المحامي الذي كلف بالإشراف على القوانين البريطانية المتعلقة بالإرهاب في مقابلة مع صحيفة صنداي تليجراف نشرت أمس أن المتشددين يستهدفون المدن ويشكلون «مخاطر هائلة مستمرة لا يمكن لأحد منا تجاهلها».
وأضاف «لذلك أعتقد أن هناك بلا شك خطرا كبيرا مستمرا لا يقل عن الخطر الذي واجهته لندن في سبعينيات القرن الماضي عندما كان الجيش الجمهوري الأيرلندي نشطا».
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