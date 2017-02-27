ترامب: انتخاب رئيس الحزب الديمقراطي «تعرض للتلاعب»

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، على «تويتر»، إن عملية انتخاب رئيس للحزب الديموقراطي أمس «تعرضت للتلاعب». وكتب أن «السباق إلى رئاسة الحزب الديمقراطي تم بالتأكيد التلاعب به.. لم يكن أمام مرشح بيرني ساندرز أي فرصة.. كلينتون كانت تريد بيريز».

وانتخب الديمقراطيون أمس في أتلانتا الرئيس الجديد للجنة الوطنية الديمقراطية توم بيريز المقرب من باراك أوباما. ويمثل خصمه الرئيس كيث اليسون الذي عين الرجل الثاني، الجناح اليساري للحزب المدعوم من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرني ساندرز. وكان هذا الانتخاب أمس موضع تبادل لاذع على «تويتر» بين الرئيس الأميركي وبيريز.

وبسخرية، هنأ ترامب الديمقراطيين لاختيارهم «توماس بيريز»، قائلاً «لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة له أو للحزب الجمهوري». ورد عليه بيريز بالقول «يمكنك أن تسميني توم، ولا تفرح كثيراً»، متوعداً بأن تكون القيادة الجديدة للحزب، و«أن يكون الديمقراطيون مجتمعين في أنحاء البلاد كافة أسوأ كوابيسكم».

وسيقود بيريز معركة الحزب الديمقراطي ضد ترامب وإعادة تنظيم صفوف الحزب. وبذلك أصبح بيريز (55 عاماً) أول شخصية متحدرة من أميركا اللاتينية تتولى قيادة الحزب.. وكان وزيراً للعمل في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.