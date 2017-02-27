هادي: المعاناة تتضاعف في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان أوبراين أمس، عن حملة إنسانية لدعم وإغاثة اليمن ستنطلق في 25 أبريل المقبل، وقال لدى لقائه في عدن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إن الحملة تهدف إلى تقديم مزيد من المساعدات الإغاثية وتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والدواء.
وأشاد أوبراين بالجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية جاهدة في خدمة وطنها وشعبها، انطلاقاً من مسؤولياتها، وأكد تقديم الدعم التام لذلك، منوهاً أيضاً بعودة الحياة والأمن إلى عدن التي كان زارها بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها في يوليو 2015. وقال إنه يتطلع لزيارة مدينة تعز للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها الإنسانية انطلاقاً من المسؤوليات في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المواقع والظروف.
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وأكد هادي أن حكومته، ومنذ نقل مقر عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر الماضي، تعمل على إرسال مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات بما فيها معقل الانقلابيين في صعدة شمال اليمن. ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة إلى تلمس التسهيلات التي تقوم بها السلطات في مختلف الموانئ والمنافذ والتي تتم في عملية انسيابية من خلال تدفق البضائع إلى كل مناطق الوطن دون استثناء.
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وكان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي، إن أوبراين سيلتقي مع المعنيين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، محذراً من أن ملايين السكان يواجهون خطر المجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا لم يتم تكثيف جهود المساعدات بشكل عاجل، وقال «ندعو جميع الأطراف إلى تيسير الوصول الإنساني دون عوائق إلى مناطق الصراع للاستجابة لاحتياجات المدنيين الفارين من القتال».