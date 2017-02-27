الصين وسياسات ترامب

مايكل فوكس*

قضى الرئيس دونالد ترامب كثيراً من الوقت أثناء حملته الانتخابية ينتقد الصين، ووعد باتخاذ موقف حاسم تجاهها إذا تم انتخابه رئيساً. لكن بعد قضاء أسابيعه الأولى في المنصب، برهن ترامب أنه نمر من ورق مع الصين، وجعل نفسه يبدو ضعيفاً في عيون القادة الصينيين، وهو ما من شأنه في المقابل أن يقوي شوكة الصين وسلوكها المتنمر.

وأثناء الحملة الانتخابية، دأب ترامب على انتقاد الصين، زاعماً أن الولايات المتحدة لم تعرف كيف تتعامل مع الصين. وكانت الصفقات التجارية السيئة هي محور التركيز الأساسي لترامب، الذي قال: «إن الأموال التي جلبوها من الولايات المتحدة أعادت بناء الصين». وعندما تعلق الأمر بالتعامل مع كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي، زعم ترامب أن «الصين تلعب بنا».

بيد أنه بعد أن أصبح رئيساً، يبدو أن ترامب لا يعرف كيف يتعامل مع الصين. وأثناء الفترة الانتقالية، وجه انتقاداً للصين من خلال تشكيكه في سياسة «الصين الواحدة»، وهي افتراض أن تايوان جزء من الصين، الافتراض الذي ظل أساساً للعلاقات الأميركية الصينية منذ سبعينيات القرن الماضي، وبتلقي اتصال هاتفي من رئيسة تايون. وكان ذلك تصرفاً مستفزاً من وجهة نظر الصين، وكان يمكن أن يخرب العلاقات الأميركية الصينية.

وبرر ترامب موقفه من تايوان بقوله إنه لا يعرف السبب في أنه يتعين على الولايات المتحدة أن «تلتزم بسياسة (الصين الواحدة) ما لم تبرم صفقة يتعين بموجبها على الصين القيام بأمور أخرى». ومثل كثير من تصرفاته، فضل البعض وصف ذلك بأنه مناورة استراتيجية لتحريك الأمور، وكسب نفوذ لدى الصين بشأن قضايا أخرى مثل التجارة.

وبعد تصريحات ترامب بشأن تايوان، كانت العلاقات الأميركية الصينية تقترب من بداية وعرة. وبعد أن بدأ الرئيس ترامب سلسلة الاتصالات المبدئية المتعارف عليها مع زعماء العالم، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، استنتج مسؤولون أن الرئيس الصيني «شي جينبينج» لن يتلقى اتصالاً ما لم يلتزم الرئيس ترامب صراحة بالسياسة القائمة منذ 44 عاماً.