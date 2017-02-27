الثقافة والعلوم تنظم ورشة «منهجية البناء المعرفي»

رانيا حسن (دبي)

نظمت ندوة الثقافة والعلوم بالممزر، مساء أمس الأول، محاضرة وورشة عمل حول «منهجية البناء المعرفي»، بحضور حشد كبير من المثقفين والمهتمين، وتناول خالد برك الجابري، الباحث الإماراتي ومقدم الورشة، مجموعة من المفاهيم حول الثقافة والمعرفة والحضارة.

وطرح الجابري مجموعة معايير ومحاور حول القراءة، وذكر أهمها وهي الطريق للقراءة ومشاكل بدايتها عند الشباب.

وناقش مفهوم الثقافة المتكاملة موضحاً أنها تدور حول العلوم المختلفة، وليس التخصص في مجال أو علم واحد. كما نوه الجابري على أهمية قراءة كتب الحقائق في العلوم المختلفة، وليست كتب الآراء، مؤكداً أن بعض الأفكار المتطرفة قد تنشأ من خلال إطلاع الأشخاص على كتب للآراء الدينية غير الصحيحة.

ومن جانب أخرى استعرض الباحث الدوائر الثلاثة للمعرفة والتي أهمها تحديد مجال التخصص وقراءة كتب فيه بنسبة لا تقل عن 50%من إجمالي الكتب المقروءة للشخص، ثم الاطلاع على مجالات تدعم مجال التخصص، وتساعد في زيادة ثقافة الفرد، وتكون بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي الكتب المقروءة، ثم توسيع دائرة المعرفة بقراءة كتب متنوعة لا تقل عن 20%.

وأوضح الجابري أن الهدف من المحاضرة هو تسهيل طريقة البناء المعرفي لدى الشاب المهتم من خلال التشجيع على القراءة، بالإضافة إلى التطرق للعلوم الإنسانية والاجتماعية وفهمها.