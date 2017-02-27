«المعدل الأعلى» للأهداف في «الجولة الممطرة»!

معتصم عبدالله (دبي)

أمطرت سماء «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى، 23 هدفاً في المباريات الست، لتكون أعلى معدل تهديفي في البطولة، لتحطم من خلاله الرقم القياسي في عدد الأهداف، والبالغ 21 هدفاً في «الجولتين 2 و11»، ولم تؤثر النسبة التهديفية العالية على الترتيب العام للمسابقة، وباستثناء تبادل المركزين السادس والسابع بين الشعب والخليج، وحافظت الأندية العشرة الأخرى على مراكز الجولة الماضية ذاتها، بقيادة عجمان المتصدر، وصولاً إلى رأس الخيمة المتذيل.

وحرم الخليج ضيفه عجمان من الاحتفاظ بـ «هامش» الصدارة، مع مطارديه دبا الحصن والفجيرة، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين، بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وافتتح البرازيلي أديلسون التسجيل لـ «البرتقالي» من ركلة جزاء في الدقيقة 38، ليدرك الخليج التعادل في الشوط الثاني، عن طريق لاعب الوسط أحمد النقبي، وقلص التعادل الخامس لـ «البرتقالي» في البطولة، فارق الصدارة بينه وأقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط فقط، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، مقابل 17 نقطة للخليج الذي تراجع إلى المركز السابع.

وعزز دبا الحصن موقعه في وصافة الترتيب، بعدما حول تأخره أمام ضيفه رأس الخيمة، بهدف البرازيلي أليكسندر ابريسيدو إلى فوز 3-1، عن طريق الثنائي تياجو سانتوس «هدفين»، ومحمد الشحي، ليرفع دبا الحصن الذي نجح في تعويض نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام المنافس ذاته في الدور الأول، رصيده إلى 25 نقطة، مشدداً الخناق على عجمان المتصدر، فيما بقي «الخيماوي» في مركز الأخير برصيد 9 نقاط.

وكاد الفجيرة أن يدفع ثمن الثقة الزائدة في المواجهة أمام مضيفه مصفوت، على ملعب الأخير في عجمان بالفوز الصعب 4 - 3، وتقدم «الذئاب» بثلاثة أهداف، خلال نصف الساعة الأولى لانطلاقة المباراة، عن طريق الثنائي ألفاور «هدفين» وحسن معتوق، لتبدأ صحوة مصفوت بتقليص الفارق، بواسطة مهاجمه البرازيلي كريستيانو في الدقيقتين 44 و47، قبل أن ينجح جاسم مهدي في ادارك التعادل في الدقيقة 50.