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ينطلق مارس المقبل

«جنيف الدولي للسيارات».. يرفع شعار الواقعية أولاً
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

جنيف (د ب أ)

تستعد شركات صناعة السيارات، من مختلف دول العالم، لعرض أحدث منتجاتها في معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي ينطلق في مارس المقبل.

ومن المؤكد أن المعرض سيشهد بعض المفاجآت بين الطرز التي حجزت الشركات أماكن عرضها، فيما يعد أحد أهم معارض صناعة السيارات في أوروبا. وتبدأ فاعليات الدورة رقم 87 للمعرض بمؤتمر صحفي يوم 9 مارس المقبل.

ومن المتوقع زيادة عدد السيارات العملية المعروضة في جنيف، مقارنة بالسيارات المستقبلية والنماذج الاختبارية التي سيطرت على الدورة السابقة لمعرضي ديترويت الدولي للسيارات ولاس فيجاس للإلكترونيات قبل أسابيع.

وسيكون التركيز خلال المعرض، الذي يستضيفه مركز «بال إكسبو» للمؤتمرات والمعارض في جنيف، على الجانب العملي من خلال السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) ذات الشكل الصارم والتجهيزات المناسبة.

ومن المنتظر أن تطلق شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات، التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية والمنتظر بيعها إلى مجموعة «بيجو ستروين» الفرنسية، نسخة جديدة من سيارتها الصالون«إنسيجنيا»، والمعروفة الآن باسم «إنسيجنيا جراند سبورت». وفي حين أن طولها سيماثل بالكاد طول النسخة الحالية من «إنسيجنيا»، فإن النسخة الجديدة تقوم على أساس قاعدة جديدة تماماً. في الوقت نفسه، فإن النسخة التي تحمل اسم «تورر» تقدم مساحة أكبر ووزناً أخف من النسخة القديمة. وسيكون معرض جنيف أول ظهور للطراز الجديد المنتظر بيعه في بعض الأسواق الأوروبية تحت اسم «فاكسهول». ... المزيد
     
 

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