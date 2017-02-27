«جنيف الدولي للسيارات».. يرفع شعار الواقعية أولاً

جنيف (د ب أ)

تستعد شركات صناعة السيارات، من مختلف دول العالم، لعرض أحدث منتجاتها في معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي ينطلق في مارس المقبل.

ومن المؤكد أن المعرض سيشهد بعض المفاجآت بين الطرز التي حجزت الشركات أماكن عرضها، فيما يعد أحد أهم معارض صناعة السيارات في أوروبا. وتبدأ فاعليات الدورة رقم 87 للمعرض بمؤتمر صحفي يوم 9 مارس المقبل.

ومن المتوقع زيادة عدد السيارات العملية المعروضة في جنيف، مقارنة بالسيارات المستقبلية والنماذج الاختبارية التي سيطرت على الدورة السابقة لمعرضي ديترويت الدولي للسيارات ولاس فيجاس للإلكترونيات قبل أسابيع.

وسيكون التركيز خلال المعرض، الذي يستضيفه مركز «بال إكسبو» للمؤتمرات والمعارض في جنيف، على الجانب العملي من خلال السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) ذات الشكل الصارم والتجهيزات المناسبة.