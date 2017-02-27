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537 مليون درهم قيمة التداولات

الأسهــم تستهل الأسبوع بمؤشر أخضر
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

استهلت الأسهم المحلية تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع، رغم انحسار قيم التداول إلى مستويات متدنية، مع إحجام السيولة عن الدخول، وعزوف المستثمرين عن البيع.

وتراجعت قيم التداول إلى 537 مليون درهم جراء تداول 294 مليون سهم، منها 405 ملايين درهم في سوق دبي المالي و132 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشهدت الأسواق أمس عمليات تجميع هادئة نفذها مستثمرون مؤسساتيون، فيما شهدت أسهم تنفيذ عمليات تحويل أسهم، وذلك قبيل انعقاد جمعيات عمومية واستحقاق لتوزيعات الأرباح.

وتمسك المستثمرون بأسهمهم، فيما لجأ آخرون إلى بناء مراكز جديدة، بحسب إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، الذي أوضح أن عمليات تجميع هادئة عادت على الأسهم، متوقعاً أن تتواصل خلال جلسات الشهر الحالي.

وتابع أن المستثمرين يجمعون على أسهم الشركات التي يتوقع أن تقر توزيعات إيجابية، وتحقق أرباحاً في الربع الأول من العام الحالي، وتلك التي يتوقع أن تشهد ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة. ... المزيد
     
 

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